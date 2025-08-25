NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Presos políticos en Venezuela

¿Liberación de presos políticos del régimen venezolano es un gesto de distensión o una respuesta estratégica frente a las presiones de EE. UU.?

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Abrimos el debate en Ángulo con expertos.

En Venezuela, en las últimas horas se conoció la excarcelación de 13 presos políticos, detenidos en el marco de la crisis que siguió a las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Este anuncio llega en un momento especialmente delicado: mientras el país vive una profunda tensión política, la presencia de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe.

La liberación de estos presos políticos abre varias interrogantes. ¿Se trata de un gesto de distensión que podría allanar caminos de negociación, o de una respuesta estratégica frente a presiones externas?

Abrimos el debate en Ángulo

Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Álvaro Uribe y Diosdado Cabello - EFE
La Noche

"No tiene ninguna credibilidad": Vicente Fox califica de "asesino" a Diosdado Cabello luego de que el número dos del régimen celebrara fallo contra Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Daniel Quintero (EFE)
Daniel Quintero

Pleno del Congreso de Perú declaró persona no grata al precandidato colombiano, Daniel Quintero

Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Mara Wilson - EFE
Celebridades

Así fue captada Mara Wilson, protagonista de Matilda, en una finca silletera de Medellín previo a las Feria de las Flores

Shakira en el Sofi Stadium de Los Ángeles - Foto AFP
Shakira

"Falta que me pongan a cocinar": Shakira comparte video conduciendo con su equipo en Los Ángeles y asegura que le toca hacer "de todo"

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Con acordeón en mano: Luis Díaz deslumbró durante la sesión de fotos para su primer Oktoberfest con el Bayern Múnich

Álvaro Uribe y Diosdado Cabello - EFE
La Noche

"No tiene ninguna credibilidad": Vicente Fox califica de "asesino" a Diosdado Cabello luego de que el número dos del régimen celebrara fallo contra Álvaro Uribe

Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

La fecha y el lugar del sorteo del Mundial 2026 ya estarían definidos: ciudad que no albergará ningún juego sería la elegida

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Daniel Quintero (EFE)
Daniel Quintero

Pleno del Congreso de Perú declaró persona no grata al precandidato colombiano, Daniel Quintero

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano