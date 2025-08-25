¿Liberación de presos políticos del régimen venezolano es un gesto de distensión o una respuesta estratégica frente a las presiones de EE. UU.?

En Venezuela, en las últimas horas se conoció la excarcelación de 13 presos políticos, detenidos en el marco de la crisis que siguió a las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Este anuncio llega en un momento especialmente delicado: mientras el país vive una profunda tensión política, la presencia de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe.

La liberación de estos presos políticos abre varias interrogantes. ¿Se trata de un gesto de distensión que podría allanar caminos de negociación, o de una respuesta estratégica frente a presiones externas?

Abrimos el debate en Ángulo