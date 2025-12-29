Líder de guerrilla colombiana capturado en Emiratos será repatriado a Ecuador: es responsable del asesinato de militares

Un ciudadano ecuatoriano señalado como presunto líder de una guerrilla colombiana, quien es requerido por la Justicia de Ecuador por el asesinato de 11 militares, será repatriado a su país tras ser capturado en Emiratos Árabes Unidos.

Se trata de Roberto Carlos Álvarez, alias El Gerente, que es acusado por el gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa de ser el jefe de los Comandos de la Frontera, una facción disidente de la extinta guerrilla colombiana FARC.

A dicho grupo criminal se le atribuye un ataque en mayo contra un grupo de militares durante un operativo contra la minería ilegal en la amazónica provincia de Orellana, en el este ecuatoriano.

"Se acabó su libertad 'bajo fianza' (...) alias 'El Gerente', líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares", escribió Noboa en su cuenta de X.

Alias El Gerente había sido detenido en Abu Dabi en junio y, según medios locales, consiguió su libertad bajo fianza en noviembre.

No obstante, existía en su contra una notificación roja de Interpol, por lo que fue nuevamente arrestado "en respuesta a una solicitud de las autoridades" ecuatorianas, precisó la Cancillería en una declaración, sin precisar la fecha de la captura.

La Fiscalía de Ecuador también investiga el sindicado por lavado de activos a través de distribuidoras de combustible.