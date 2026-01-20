NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Llamé a mi papá, vio la llamada, pero la trancó": hijo de Maduro explica cómo se enteró de la operación militar estadounidense que capturó al dictador

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro Guerra, cómplice del régimen venezolano y su padre, Nicolás Maduro, dictador capturado por los EE. UU. - Fotos: EFE / X
Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 durante una incursión militar ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas.

Nicolás Maduro Guerra, diputado de la ilegítima Asamblea Nacional del régimen venezolano e hijo del dictador, Nicolás Maduro, dio detalles de la captura y extracción de su papá y su madrastra, Cilia Flores.

‘Nicolasito’, como también se le conoce, explicó que a las dos de la mañana del pasado 3 de enero escuchó las primeras detonaciones de misiles efectuadas por las fuerzas estadounidenses.

“Eran las dos de la mañana cuando escuchamos la explosión del primer misil, y luego la segunda en Caracas, ahí empecé a hacer llamadas a ver que estaba pasando y de una vez deduje que estábamos bajo un ataque”, expresó Maduro Guerra.

“Ahí llamé a mi papá, el vio mi llamada, sé que la vio, porque el me trancó la llamada, no pudimos comunicarnos, en algún momento llegué a pensar que habían acabado con su vida”, prosiguió.

Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 durante la denominada ‘Operación Resolución Absoluta’ (Operation Absolute Resolve), una incursión militar ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas.

En ese sentido, la misión inició alrededor de las 2:00 a.m. e incluyó bombardeos estratégicos en puntos como el Fuerte Tiuna, donde se confirmó la presencia de Maduro mediante drones furtivos.

El tirano venezolano fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y posteriormente extraído hacia la ciudad de Nueva York bajo estrictas medidas de seguridad.

Actualmente, Maduro, bajo custodia estadounidense, ya tuvo su primera comparecencia ante una corte en Nueva York el 19 de enero de 2026, enfrentando cargos por narcoterrorismo.

Previo a su captura, vale recapitular, la administración Trump había elevado la recompensa por información que condujera a su arresto a 50 millones de dólares.

Tras la caída de Maduro, figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López han pasado a encabezar las listas de los más buscados por la justicia de la unión americana.

