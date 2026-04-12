"Maduro dijo lo mismo, ¿cómo terminó eso?": congresista republicano advierte a Díaz-Canel tras decir que "no tiene miedo" de EE. UU.

En una reciente entrevista con NBC, el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó no tener "ningún temor" hacia el presidente Donald Trump ni hacia sus advertencias.

El dictador Díaz-Canel afirmó que su país está preparado para luchar contra una invasión estadounidense y que él mismo está dispuesto a morir por la causa.

“No tengo miedo. Estoy dispuesto a dar mi vida por la revolución”, dijo Díaz-Canel en “Meet the Press”.

“Si llega el momento, no creo que haya justificación alguna para que Estados Unidos lance una agresión militar contra Cuba, ni para que lleve a cabo una operación quirúrgica o el secuestro de un presidente”, dijo Díaz-Canel, refiriéndose a la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a principios de este año.

“Si eso sucede, habrá lucha, habrá combates, nos defenderemos y, si es necesario morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: «Morir por la patria es vivir»", aseguró.

Pese a que cree que Estados Unidos no lanzaría una operación contra el régimen cubano, el congresista republicano Carlos Gimenez lanzó una seria advertencia sobre el dictador.

"Maduro dijo lo mismo. ¿Cómo terminó eso?", dijo.

Asimismo, Gimenez, voz activa de la causa venezolana y cubana, cuestionó que Díaz-Canel sea llamado "presidente".

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"Y para el registro, no es un presidente. ¡Díaz-Canel es un dictador títere no electo, universalmente despreciado por el pueblo cubano!", añadió.