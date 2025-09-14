"Lo que están haciendo en EE. UU. con respecto a Venezuela es un mensaje para Petro", Francisco Santos sobre posible descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Este lunes 15 de septiembre, Estados Unidos decidirá si elimina o no la certificación a Colombia en su lucha contra las drogas, que consiste en un mecanismo implementado para evaluar la cooperación de países productores o de tránsito de drogas en la erradicación de cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico.

El Departamento de Estado junto a otras agencias federales publica anualmente un informe conocido como Estrategia Internacional de Control de Narcóticos.

Cuando un país es descertificado, significa que no está cumpliendo con los compromisos en la lucha contra el narcotráfico, lo que podría generar sanciones o restricciones como la suspensión de hasta el 50% de la asistencia exterior otorgada por Estados Unidos.

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos, habló en La Tarde de NTN24 sobre una eventual descertificación del país sudamericano en materia de lucha contra el narcotráfico.

“Colombia pasó de tener 200 mil hectáreas de coca en el 2022 a tener cerca de 270 mil hoy. Anteriormente no pasó nada porque el presidente Biden tomó la decisión de acabar con la medición de las drogas y no tomar una decisión en este sentido”, dijo el exembajador.

A su vez, señaló que el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela también está ligado a Colombia

“Lo de Venezuela está directamente ligado a lo de Colombia”, aseguró.

“Lo que están haciendo en Estados Unidos es un mensaje para Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. Petro tiene que entender que él pone a Colombia en un riesgo muy grande y que él y sus funcionarios, por no haber hecho la tarea frente al narcotráfico, también van a tener que asumir la responsabilidad”, subrayó.