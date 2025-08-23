NTN24
Atentado

“Lo que logró el proceso de paz y la ‘paz total’ fue que aumentaran los grupos armados ilegales”: Gustavo Niño, exviceministro de Defensa

agosto 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Gustavo Niño, exviceministro de Defensa de Colombia, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

Las recientes jornadas de violencia en Colombia han puesto en entredicho las políticas del Gobierno de Gustavo Petro ante la delincuencia y el terrorismo.

Tras los hechos violentos del pasado jueves, cuando el país vivió una sangrienta ola de violencia que dejó 20 personas muertas en menos de 24 horas, la nación sudamericana revivió los años violentos del pasado.

El primero de los hechos tuvo lugar en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, donde fue derribado un helicóptero de la Policía Nacional que se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del nordeste antioqueño.

El violento hecho, atribuido al Frente 36 de las disidencias de las Farc, acabó con la vida de 13 uniformados.

El otro hecho violento que enlutó a Colombia tuvo lugar en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, donde una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez acabó con la vida de siete personas.

Según informó la Policía Metropolitana, el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fue detonado en la carrera 8 con carrera 44, dejando a siete personas fallecidas y más de 70 heridos.

Esto ha puesto sobre la mesa, nuevamente, la posición del Estado frente a los grupos armados y la percepción de inseguridad que crece en varias zonas del país.

