"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

El Parlamento Europeo dio un paso significativo en su postura frente al régimen venezolano al aprobar una resolución que solicita incluir al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Para hablar sobre este tema, José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El exdiputado del Parlamento Europeo afirmó que la aprobación de la resolución “es un mensaje muy contundente y decidido diciendo que el Parlamento Europeo debe velar por intereses de los europeos ante las amenazas que organizaciones y estructuras terroristas pueden realizar sobre instituciones o sobre nuestra región europea”.

Pero que le entristece que “no haya sido por unanimidad y que haya quienes estén dando apoyo, no solo al régimen, sino también al amparo del propio régimen en su estructura narcoterrorista como lo estamos viendo”.

Ramón Bauzá añadió que: “las estructuras mafiosas y narcoterroristas lo que están haciendo es atacar a la línea de flotación de la democracia”.

Por lo que es importante destacar que “el movimiento de narco no se queda en un solo punto en el globo terráqueo, sino que se dispersa”.

Y por ello considera que “esta resolución y todo lo que conlleva lleva armándose hace años”, porque se han cargado de “razones diplomáticas y razones institucionales para combatir al régimen”.

Además, el exdiputado explicó que la resolución funciona porque: “Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo. Esta resolución lo que también hace es bloquear movimientos económicos”.

“Lo que hacemos es armar, apoyados en resoluciones anteriores, un armazón en la que no haya ningún tipo de duda en que estas decisiones están avaladas por una larga trayectoria de ataques y de agresiones a los derechos humanos”, agregó.