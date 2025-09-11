NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exdiputado del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, conversó sobre la aprobación de la resolución que pide incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

El Parlamento Europeo dio un paso significativo en su postura frente al régimen venezolano al aprobar una resolución que solicita incluir al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Para hablar sobre este tema, José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El exdiputado del Parlamento Europeo afirmó que la aprobación de la resolución “es un mensaje muy contundente y decidido diciendo que el Parlamento Europeo debe velar por intereses de los europeos ante las amenazas que organizaciones y estructuras terroristas pueden realizar sobre instituciones o sobre nuestra región europea”.

Pero que le entristece que “no haya sido por unanimidad y que haya quienes estén dando apoyo, no solo al régimen, sino también al amparo del propio régimen en su estructura narcoterrorista como lo estamos viendo”.

o

Ramón Bauzá añadió que: “las estructuras mafiosas y narcoterroristas lo que están haciendo es atacar a la línea de flotación de la democracia”.

Por lo que es importante destacar que “el movimiento de narco no se queda en un solo punto en el globo terráqueo, sino que se dispersa”.

Y por ello considera que “esta resolución y todo lo que conlleva lleva armándose hace años”, porque se han cargado de “razones diplomáticas y razones institucionales para combatir al régimen”.

Además, el exdiputado explicó que la resolución funciona porque: “Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo. Esta resolución lo que también hace es bloquear movimientos económicos”.

“Lo que hacemos es armar, apoyados en resoluciones anteriores, un armazón en la que no haya ningún tipo de duda en que estas decisiones están avaladas por una larga trayectoria de ataques y de agresiones a los derechos humanos”, agregó.

Temas relacionados:

Parlamento europeo

Cartel de Los Soles

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 tuvo acceso a una de las bases clave en el entrenamiento de los marines en EE. UU., mismos que fueron desplegados cerca de las costas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Tragedia en México por explosión de camión que trasportaba gas - AFP
Explosión

Aumenta a seis el número de muertos por explosión de un camión con gas en México

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

Más de Actualidad

Ver más
Ataque aéreo de Rusia en Kiev - Foto: AFP
Ataque a Ucrania

Ataques aéreos de Rusia en Ucrania contra edificios de Reino Unido y la Unión Europea dejan al menos a 15 personas muertas

Buques de las Fuerzas Armadas estadounidenses - Foto US Navy
Despliegue militar

Régimen de Maduro denuncia que EE.UU. planea enviar un submarino nuclear a costas venezolanas

Bandera de Venezuela / Caricatura en IA de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE / Youtube - Canal: Michel La Leyenda
Maduro

Así suena 'La cacería comenzó': el corrido dedicado al régimen de Maduro que es viral en redes sociales

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataque aéreo de Rusia en Kiev - Foto: AFP
Ataque a Ucrania

Ataques aéreos de Rusia en Ucrania contra edificios de Reino Unido y la Unión Europea dejan al menos a 15 personas muertas

Buques de las Fuerzas Armadas estadounidenses - Foto US Navy
Despliegue militar

Régimen de Maduro denuncia que EE.UU. planea enviar un submarino nuclear a costas venezolanas

Bandera de Venezuela / Caricatura en IA de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE / Youtube - Canal: Michel La Leyenda
Maduro

Así suena 'La cacería comenzó': el corrido dedicado al régimen de Maduro que es viral en redes sociales

José Raúl Mulino, presidente panameño - Foto AFP
Cartel de Los Soles

Presidente de Panamá "pensará" si declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista: "No me temblará la mano"

Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray | Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic reveló que cuando Federer, Nadal y Murray se retiraron del tenis una parte de su carrera “se fue con ellos”

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
El Salvador

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Militares en el agua / FOTO: EFE
Colombia

Por error, la armada colombiana le disparó a la embarcación de una alcaldesa local de Nariño dejando un muerto y un herido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal