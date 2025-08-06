NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Bogotá

Lo que se sabe del hallazgo sin querer de un hombre muerto en un humedal de Bogotá

agosto 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Hallazgo de cuerpo sin vida en Bogotá (X de la Quinta División del Ejército Nacional)
Hallazgo de cuerpo sin vida en Bogotá (X de la Quinta División del Ejército Nacional)
Las primeras versiones de las autoridades locales apuntan a que el hombre se habría ahogado al llegar, aparentemente embriagado, al humedal.

El hallazgo de un cuerpo de un hombre que flotaba en medio del recuperado humedal de La Vaca ubicado al occidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy, ha alterado la tranquilidad de los vecinos del sector.

Horas después de darse el hallazgo, varias informaciones se han conocido sobre la desafortunada escena que enluta a uno de los sectores más residenciales de la capital colombiana.

Un dato clave es que el hallazgo se dio como una coincidencia de la noble labor que autoridades locales adelantan desde hace varios meses en el sector destinadas a recuperar el humedal que, en algún momento, llegó a estar totalmente cubierto de residuos de todo tipo.

o

De hecho, fue la Quinta División del Ejército Nacional la que dio las primeras informaciones sobre el cuerpo que luego sería identificado como Juan Pablo Vega López, una persona ampliamente conocida en la zona sobre la que se desconocía su paradero desde el pasado sábado 2 de agosto.

“En desarrollo de labores de recuperación ambiental en el sur de la Reserva Distrital del Humedal La Vaca, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 13 de la Brigada 13 en articulación con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, durante registro al área, hallaron un cuerpo sin vida”, indicó la Quinta División en un mensaje en X.

La cuenta de la división, además, precisó que El Ejército y funcionarios del Distrito informaron sobre el hallazgo a las autoridades competentes.

“Al lugar acudieron unidades de la Policía de Bogotá, Bomberos y la Fiscalía Nacional. El CTI realizó los actos urgentes del cuerpo para las investigaciones correspondientes”, precisó.

Gladys Sarmiento, residente del sector, le indicó al medio local City Tv que Juan Pablo Vega López era un muchacho que trabajaba en un supermercado. “Allá Íbamos a comprar todo. Por eso lo distinguía”, dijo.

Las primeras versiones de las autoridades locales apuntan que Vega se habría ahogado al llegar, aparentemente embriagado, al humedal en la noche del pasado sábado. No registra signos de violencia y porta todas sus pertenencias por lo que no hay indicios de que haya sido robado o atacado.

o

Hace unas décadas, el humedal en donde apareció el cuerpo estaba degradado, usado como botadero y parqueadero, según la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

Pero hoy, dice la entidad, “gracias al trabajo conjunto de la comunidad y las entidades, vemos cómo vuelve a la vida: regresan las aves, las plantas nativas y el agua”. En la zona se han sembrado cerca de 27 especies nativas, sumando más de 100 en este sector.

Temas relacionados:

Bogotá

Desaparición

Sucesos

Muerto

Ejército de Colombia

Ejército

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Detención de expresidentes de Brasil y Colombia pone en jaque la democracia en América Latina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro es un narcotraficante y una desgracia para Venezuela": precandidata Vicky Dávila asegura que el régimen debe caer y llama a Diosdado Cabello "narquito de medio pelo"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Juan Carlos Caguaripano / Cortesía
Torturas en Venezuela

Maniatado, en el piso y vendado: reviven video de la condición de detención del capitán Caguaripano, quien llamó públicamente a rebelarse contra Maduro

Conoce más de tu personalidad | Foto Canva
Psicología

¿Calor o frío? Tu preferencia podría revelar rasgos ocultos de tu personalidad, según la ciencia

José Adolfo "Fito" Macías - Foto EFE
Fito

Alias "Fito" acepta solicitud de un tribunal para ser extraditado a los Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Luis Díaz debuta con el Bayern de Múnich - Foto AFP
Luis Díaz

Momento exacto en el que Luis Díaz debutó con el Bayern de Múnich; le cometieron penal

El presidente Gustavo Petro y la precandidata y periodista Vicky Dávila. (EFE)
Petro

Presidente Petro rechaza pronunciamiento en el que la precandidata Vicky Dávila expuso unas "pruebas" en su contra

Juan Carlos Caguaripano / Cortesía
Torturas en Venezuela

Maniatado, en el piso y vendado: reviven video de la condición de detención del capitán Caguaripano, quien llamó públicamente a rebelarse contra Maduro

Conoce más de tu personalidad | Foto Canva
Psicología

¿Calor o frío? Tu preferencia podría revelar rasgos ocultos de tu personalidad, según la ciencia

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presenta el trofeo del Mundial de Clubes - Foto: EFE
Mundial de Clubes

Infantino responde a las críticas que le han hecho al Mundial de Clubes con la millonada que dejó el evento y lo calificó como "la competición de clubes más exitosa del mundo"

Perros - Foto de referencia: EFE
Superman

‘El efecto Krypto’: tras el estreno de la película de Superman ha incrementado la adopción de perros en más del 500% en país de América

José Adolfo "Fito" Macías - Foto EFE
Fito

Alias "Fito" acepta solicitud de un tribunal para ser extraditado a los Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano