Lo que se sabe del hallazgo sin querer de un hombre muerto en un humedal de Bogotá

El hallazgo de un cuerpo de un hombre que flotaba en medio del recuperado humedal de La Vaca ubicado al occidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy, ha alterado la tranquilidad de los vecinos del sector.

Horas después de darse el hallazgo, varias informaciones se han conocido sobre la desafortunada escena que enluta a uno de los sectores más residenciales de la capital colombiana.

Un dato clave es que el hallazgo se dio como una coincidencia de la noble labor que autoridades locales adelantan desde hace varios meses en el sector destinadas a recuperar el humedal que, en algún momento, llegó a estar totalmente cubierto de residuos de todo tipo.

De hecho, fue la Quinta División del Ejército Nacional la que dio las primeras informaciones sobre el cuerpo que luego sería identificado como Juan Pablo Vega López, una persona ampliamente conocida en la zona sobre la que se desconocía su paradero desde el pasado sábado 2 de agosto.

“En desarrollo de labores de recuperación ambiental en el sur de la Reserva Distrital del Humedal La Vaca, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 13 de la Brigada 13 en articulación con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, durante registro al área, hallaron un cuerpo sin vida”, indicó la Quinta División en un mensaje en X.

La cuenta de la división, además, precisó que El Ejército y funcionarios del Distrito informaron sobre el hallazgo a las autoridades competentes.

“Al lugar acudieron unidades de la Policía de Bogotá, Bomberos y la Fiscalía Nacional. El CTI realizó los actos urgentes del cuerpo para las investigaciones correspondientes”, precisó.

Gladys Sarmiento, residente del sector, le indicó al medio local City Tv que Juan Pablo Vega López era un muchacho que trabajaba en un supermercado. “Allá Íbamos a comprar todo. Por eso lo distinguía”, dijo.

Las primeras versiones de las autoridades locales apuntan que Vega se habría ahogado al llegar, aparentemente embriagado, al humedal en la noche del pasado sábado. No registra signos de violencia y porta todas sus pertenencias por lo que no hay indicios de que haya sido robado o atacado.

Hace unas décadas, el humedal en donde apareció el cuerpo estaba degradado, usado como botadero y parqueadero, según la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

Pero hoy, dice la entidad, “gracias al trabajo conjunto de la comunidad y las entidades, vemos cómo vuelve a la vida: regresan las aves, las plantas nativas y el agua”. En la zona se han sembrado cerca de 27 especies nativas, sumando más de 100 en este sector.