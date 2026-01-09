NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Viernes, 09 de enero de 2026
Edmundo González

Edmundo González, presidente democrático de Venezuela, anunció que conversó con Pedro Sánchez, a quien le expresó que la libertad de los presos políticos debe ser “plena e incondicional”

enero 9, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González conversó con Pedro Sánchez - Fotos: AFP
Edmundo González conversó con Pedro Sánchez - Fotos: AFP
González Urrutia dejó claro que para que se lleve a cabo una “transición real”, es fundamental tener en cuenta la voluntad expresada por el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales del año 2024.

El presidente democrático de Venezuela, Edmundo González Urrutia, dio a conocer que se comunicó con su par de España, Pedro Sánchez, a quien le expresó la actual “situación” que vive el país sudamericano.

o

De acuerdo con González Urrutia, la conversación con el mandatario español duró cerca de 17 minutos, en un espacio en el que le manifestó que “la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional”.

Edmundo dejó claro que es importante que la comunidad internacional, entre ellos España, tenga clara “la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho”.

Esto teniendo en cuenta que, desde el operativo militar ejecutado por parte de los Estados Unidos, el pasado 3 de enero, por medio del cual fue capturado Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, el presidente español en reiteradas ocasiones ha rechazado estos actos, señalando que esto “viola el derecho internacional”.

Asimismo, González Urrutia dejó claro que para que se lleve a cabo una “transición real”, es fundamental tener en cuenta la voluntad expresada por el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales del año 2024.

“Venezuela necesita una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular manifestada el 28 de julio”, puntualizó.

En medio del Consejo de Embajadores, durante el pasado 6 de enero, el presidente de España, Pedro Sánchez, cuestionó la operación militar de los Estados Unidos, por medio de la cual fue derrocado Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, requerido por la justicia de la nación norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas.

o

Espacio en el que aseguro que: “España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía y su derecho a elegir un seguro democrático, sin injerencias externas”.

Temas relacionados:

Edmundo González

Pedro Sánchez

Venezuela

España

Presos políticos en Venezuela

Transición democrática

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano": Daniel Palacios sobre encuentro que tendría el presidente colombiano con Delcy Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Villca Fernández

Ex preso político Villca Fernández bajo riesgo de ser sacado de EE.UU. y enviado a tercer país

Atentado del ELN en Aguachica, Cesar - Foto: EFE
ELN

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Captura de Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Gobiernos de izquierda se pronuncian en conjunto frente a los hechos ocurridos en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Un clima político tenso? Expertos analizan el cierre de 2025 en México

Nicolás Maduro
Régimen de Maduro

"Secuestraron a los tripulantes y se robaron el barco. Ladrones; así no van a poder": Maduro sobre la incautación del buque petrolero

Trump en redes - Foto EFE
Trump

Lanzamiento del celular dorado de 'Trump Mobile' se pospone: este es el precio con el que se comercializará

Villca Fernández

Ex preso político Villca Fernández bajo riesgo de ser sacado de EE.UU. y enviado a tercer país

Atentado del ELN en Aguachica, Cesar - Foto: EFE
ELN

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Captura de Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Gobiernos de izquierda se pronuncian en conjunto frente a los hechos ocurridos en Venezuela

Soldados muertos en Ecuador - AFP
Captura

Líder de guerrilla colombiana capturado en Emiratos será repatriado a Ecuador: es responsable del asesinato de militares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre