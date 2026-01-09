Edmundo González, presidente democrático de Venezuela, anunció que conversó con Pedro Sánchez, a quien le expresó que la libertad de los presos políticos debe ser “plena e incondicional”

El presidente democrático de Venezuela, Edmundo González Urrutia, dio a conocer que se comunicó con su par de España, Pedro Sánchez, a quien le expresó la actual “situación” que vive el país sudamericano.

De acuerdo con González Urrutia, la conversación con el mandatario español duró cerca de 17 minutos, en un espacio en el que le manifestó que “la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional”.

Edmundo dejó claro que es importante que la comunidad internacional, entre ellos España, tenga clara “la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho”.

Esto teniendo en cuenta que, desde el operativo militar ejecutado por parte de los Estados Unidos, el pasado 3 de enero, por medio del cual fue capturado Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, el presidente español en reiteradas ocasiones ha rechazado estos actos, señalando que esto “viola el derecho internacional”.

Asimismo, González Urrutia dejó claro que para que se lleve a cabo una “transición real”, es fundamental tener en cuenta la voluntad expresada por el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales del año 2024.

“Venezuela necesita una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular manifestada el 28 de julio”, puntualizó.

En medio del Consejo de Embajadores, durante el pasado 6 de enero, el presidente de España, Pedro Sánchez, cuestionó la operación militar de los Estados Unidos, por medio de la cual fue derrocado Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, requerido por la justicia de la nación norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas.

Espacio en el que aseguro que: “España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía y su derecho a elegir un seguro democrático, sin injerencias externas”.