Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

En la noche del miércoles, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada en medio de la crisis por cuenta de los señalamientos de la unión americana sobre el mandatario colombiano.

Estados Unidos cuestiona a Petro por su cercanía con Nicolás Maduro y su defensa hacia el régimen, misma que ha provocado serias amenazas de Trump por un supuesto operativo militar en Colombia.

Pese a las fuertes diferencias, ambos mandatarios aseguraron que fue una conversación tranquila, seria y con respeto hacia las diferencias.

Tras esto, hace pocos minutos la Presidencia de Colombia emitió un comunicado entregando nuevos detalles y confirmando una reunión entre Petro y Delcy Rodríguez, ahora cabeza del régimen venezolano.

"El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Dapre, en cabeza de su directora, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, celebra la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego", señala el comunicado.

Asimismo, el organismo gubernamental señaló que ya se están discutiendo detalles para la visita del presidente de Colombia a Washington:

"Tal como lo expresó nuestro mandatario, el diálogo es el camino para buscar la solución a los conflictos. Así mismo, valoramos que el presidente Donald Trump, durante la conversación telefónica que duró 50 minutos aproximadamente, invitó al presidente Petro, a restablecer los canales directos de comunicación entre las dos naciones y realizar una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, para concretar la visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca en Washington D. C.", agregó.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez habló de los acuerdos petroleros con Estados Unidos y anunció leyes en materia energética y comercial ante la Asamblea Nacional ilegítima o

Finalmente, reza el comunicado, con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela, "el mandatario colombiano se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial en la Casa de Nariño, con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país".

Pese a los cuestionamientos por parte de varios países sobre la legitimidad de Delcy Rodríguez como encargada tras recibir la jefatura del régimen venezolano, Petro sigue su línea de defensa hacia la dictadura venezolana.