"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Carlos Gimenez, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se refirió durante una entrevista con el programa La Noche de NTN24 al despliegue naval estadounidense en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles de la droga de la región.

Además, cuestionó la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional.

“Petro debe denunciar a Nicolás Maduro porque es ilegítimo, perdió las elecciones y se ha negado a entregar el gobierno al presidente verdadero que es Edmundo González y la vicepresidenta que es María Corina (...) No solamente niega que es ilegítimo, también niega que exista el Cartel de los Soles, que Nicolás Maduro es el jefe de ese cartel (...) Por eso es que los Estados Unidos le han puesto una recompensa de 50 millones de dólares a Nicolás Maduro. Y también le ha congelado todos sus fondos y también lo ha nombrado como un narcotraficante, un enemigo de los Estados Unidos, que pone en riesgo la seguridad de los Estados Unidos, pero Petro parece que está aliado con Nicolás Maduro y eso es lo que nos molesta”, aseguró el congresista republicano.

Sobre el apoyo de Petro al régimen de Venezuela y su postura frente al Cartel de los Soles, Gimenez aseguró que negar existencia de tal organización “es lo mismo que decir que el planeta es plano y también que Nicolás Maduro es el gobernante legítimo de Venezuela”.

“Sin duda, ese cartel existe, está encabezado por Nicolás Maduro. Sin duda, Nicolás Maduro es ilegítimo. Y sin duda, esos carteles, incluyendo los carteles que están operando en el norte de Colombia, son una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Así que el presidente Trump va a tomar la medida necesaria para asegurar la seguridad de nuestro país. No hemos dicho que el presidente Petro está involucrado con esos carteles que operan en el norte de Colombia, pero parece que él está dispuesto a ayudar al Cartel de los Soles que está operado por Nicolás Maduro”, señaló.

En cuanto al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe para combatir a los criminales que exportan drogas al país, incluido el Cartel de los Soles, el congresista indicó que el régimen de Maduro en Venezuela tiene los días contados.

“Sí, yo creo que los días están contados (…). No sé cuándo. Lo que me indica a mí que sí, eso es el caso, es que todas estas acciones que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, y lo ha hecho bastante rápido uno detrás de otro, y también ahora tiene fuerzas en esa área, puede ser que están negociando con Nicolás Maduro ahora para ver en qué manera él se puede ir y entregar el poder al gobierno legítimo, que no es él. Así que hay muchas opciones que tiene el presidente Trump ahora, y entonces él va a escoger la opción que cree son las más beneficiosas para la seguridad de los Estados Unidos”, dijo.