Nicolás Maduro le agradece al presidente Petro el despliegue de 25 mil hombres en la zona del Catatumbo en frontera de Colombia con Venezuela

La cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, le agradeció este jueves al presidente del Colombia, Gustavo Petro, por anunciar que moverá 25 mil hombres a zona fronteriza de los dos países, en el Catatumbo.

“Quiero agradecer al presidente Petro (…) que ha dado una orden hoy de reforzar con 25 mil hombres, un nuevo pie de fuerza, en toda la zona del Catatumbo colombiano”, afirmó.

Indicó que le pidió al general del régimen Padrino López que vuelva a “conversar” con el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y sigan “dándose las coordinaciones para que la zona binacional número 1, que engloba del lado venezolano al Táchira y la frontera completa del Zulia hasta la Guajira, siga siendo defendida, limpiada de bandas narcoterroristas”.

“Así que la coordinación de la zona binacional número uno avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos”, precisó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves más temprano que ordenó la militarización de la frontera del Catatumbo con el lado venezolano, según dijo, “para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia”.

Por otro lado, el mandatario colombiano indicó que ordenó al Ejército de Colombia “ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”.

“Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, dijo Petro en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El anuncio del jefe de Estado tiene lugar días después de hablarse de una zona binacional en conjunto con el régimen de Nicolás Maduro en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela.

Creada de manera oficial mediante un memorando de entendimiento, que fue firmado por representantes de ambas naciones en Caracas, la zona se estableció en los estados de Táchira y Zulia –por el lado de Venezuela– y Norte de Santander -en Colombia-, según precisó el gobierno colombiano.

Hace apenas unos días, el ministro de Relaciones Interiores del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que en algunas de esas zonas ya hay “despliegue”, como en Táchira, Zulia y Apure. Además, dijo que han estado en contacto con el Gobierno de Colombia para informar sobre la situación.

Cabe mencionar que las acciones de ambos países ocurren en momentos en los que el Gobierno de Estados Unidos adelanta un importante despliegue naval en el Caribe para combatir los cárteles de la droga de la región, incluido el denominado Cartel de los Soles, cuya dirección es atribuida a Nicolás Maduro.