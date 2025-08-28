NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro le agradece al presidente Petro el despliegue de 25 mil hombres en la zona del Catatumbo en frontera de Colombia con Venezuela

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Maduro y Petro / Foto AFP
Maduro y Petro / Foto AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves más temprano que ordenó la militarización de la frontera del Catatumbo.

La cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, le agradeció este jueves al presidente del Colombia, Gustavo Petro, por anunciar que moverá 25 mil hombres a zona fronteriza de los dos países, en el Catatumbo.

“Quiero agradecer al presidente Petro (…) que ha dado una orden hoy de reforzar con 25 mil hombres, un nuevo pie de fuerza, en toda la zona del Catatumbo colombiano”, afirmó.

Indicó que le pidió al general del régimen Padrino López que vuelva a “conversar” con el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y sigan “dándose las coordinaciones para que la zona binacional número 1, que engloba del lado venezolano al Táchira y la frontera completa del Zulia hasta la Guajira, siga siendo defendida, limpiada de bandas narcoterroristas”.

o

“Así que la coordinación de la zona binacional número uno avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos”, precisó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves más temprano que ordenó la militarización de la frontera del Catatumbo con el lado venezolano, según dijo, “para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia”.

Por otro lado, el mandatario colombiano indicó que ordenó al Ejército de Colombia “ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”.

“Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, dijo Petro en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El anuncio del jefe de Estado tiene lugar días después de hablarse de una zona binacional en conjunto con el régimen de Nicolás Maduro en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela.

Creada de manera oficial mediante un memorando de entendimiento, que fue firmado por representantes de ambas naciones en Caracas, la zona se estableció en los estados de Táchira y Zulia –por el lado de Venezuela– y Norte de Santander -en Colombia-, según precisó el gobierno colombiano.

o

Hace apenas unos días, el ministro de Relaciones Interiores del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que en algunas de esas zonas ya hay “despliegue”, como en Táchira, Zulia y Apure. Además, dijo que han estado en contacto con el Gobierno de Colombia para informar sobre la situación.

Cabe mencionar que las acciones de ambos países ocurren en momentos en los que el Gobierno de Estados Unidos adelanta un importante despliegue naval en el Caribe para combatir los cárteles de la droga de la región, incluido el denominado Cartel de los Soles, cuya dirección es atribuida a Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Zona binacional

Gustavo Petro

Catatumbo

Frontera con Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El tráfico de drogas está centralizado en Venezuela, ha quedado demostrado que el narcotráfico está en manos del poder": abogado penalista Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Avalancha se llevó un pueblo en India / FOTO: Captura de pantalla
Alud de tierra

Una avalancha se llevó por delante un pueblo en India y dejó al menos 56 muertos

Oro latino: los países que más guardan este metal precioso | Foto Canva
Venezuela

Reservas de oro en Latinoamérica: Venezuela a la cabeza, Colombia entre las últimas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos es incluido en la lista de "países con libertades civiles en rápido declive"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Avalancha se llevó un pueblo en India / FOTO: Captura de pantalla
Alud de tierra

Una avalancha se llevó por delante un pueblo en India y dejó al menos 56 muertos

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz reveló cuál de sus excompañeros en el Liverpool lo aconsejó antes de su llegada al Bayern Múnich

Oro latino: los países que más guardan este metal precioso | Foto Canva
Venezuela

Reservas de oro en Latinoamérica: Venezuela a la cabeza, Colombia entre las últimas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos es incluido en la lista de "países con libertades civiles en rápido declive"

Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro

Presidente Petro niega que Maduro haya hablado de "unir los ejércitos", pero reconoce que ordenó articularlos para luchar contra el narcotráfico en la frontera

Ronaldinho - Fotos EFE
Ronaldinho

Jugador sudamericano hace la elástica de Ronaldinho dentro del área para anotar el séptimo gol de su equipo en un mismo partido

Cédula digital en Colombia - Fotos AFP y Registraduría Nacional
Viajes

¿Es válida la cédula digital para viajar en vuelos nacionales en Colombia?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano