Presidente Petro da paso en "coordinación" militar con el régimen de Maduro en zona de frontera: pidió enviar tropas al Catatumbo del lado venezolano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, aseguró que ordenó la militarización de la frontera del Catatumbo con el lado venezolano, según dijo, “para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia”.

Por otro lado, el mandatario colombiano indicó que ordenó al Ejército de Colombia “ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”.

“Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, dijo Petro en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El anuncio del jefe de Estado tiene lugar días después de hablarse de una zona binacional en conjunto con el régimen de Nicolás Maduro en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela.

Creada de manera oficial mediante un memorando de entendimiento, que fue firmado por representantes de ambas naciones en Caracas, la zona se estableció en los estados de Táchira y Zulia –por el lado de Venezuela– y Norte de Santander -en Colombia-, según precisó el gobierno colombiano.

Hace apenas unos días, el ministro de Relaciones Interiores del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que en algunas de esas zonas ya hay “despliegue”, como en Táchira, Zulia y Apure. Además, dijo que han estado en contacto con el Gobierno de Colombia para informar sobre la situación.

“Incluye Táchira y Zulia. Ya estamos preparando la zona binacional número dos y la zona tres, que requiere una planificación. Ahí ya tenemos despliegue, pero por ejemplo, en el estado Apure, hay agua por todos lados en este instante, quien trate de meterse por Apure, seguramente vio lo que ocurrió con las inundaciones en Venezuela”, dijo.

Cabello aseguró que “ha habido comunicación constante” con Colombia. “Hemos pedido la reciprocidad del lado colombiano… Estas cosas, además de informarlas yo ahora, se le informó al Gobierno colombiano para que ellos tengan en cuenta y mostraron su agrado. Se hizo a través del ministro de la Defensa, que nosotros vamos a estar desplegados y se les dijo las operaciones que vamos a hacer”, señaló.

Cabe mencionar que las acciones de ambos países ocurren en momentos en los que el Gobierno de Estados Unidos adelanta un importante despliegue naval en el Caribe para combatir los cárteles de la droga de la región, incluido el denominado Cartel de los Soles, cuya dirección es atribuida a Nicolás Maduro.