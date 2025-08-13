"Los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran, que salieran, los asesinos": Petro tras funeral y entierro de Miguel Uribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la presentación del proyecto de modernización del aeródromo de Bahía Solano, Chocó, se refirió al asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El mandatario de los colombianos afirmó ante los presentes: “No me quiero expresar demasiado, pero a veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran que salieran los asesinos”.

Petro explicó que eso hay que reflexionarlo porque “los asesinos pareciera que lo que quisieran al matar es que nos matemos a nosotros mismos y en esa trampa no podemos caer porque ya la historia nos ha enseñado durante décadas, yo diría siglos, lo que significa ese matarnos entre nosotros mismos”.

“No se puede caer en la trampa de la violencia. Los asesinos del senador Uribe como los de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas no pueden salir victoriosos. Cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano los que están ganando son unos asesinos”, puntualizó.

“Y ese colombiano debería de saber que quien prende ese odio en su corazón es realmente quien está matando a la gente en Colombia”, concluyó.

El mandatario no asistió al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el cual se llevó a cabo este miércoles en horas de la mañana y parte de la tarde.

Su ausencia y la de los miembros de su gabinete se debe a una solicitud realizada por la misma familia del fallecido político colombiano.

Así lo dejó saber el ministro Armando Benedetti, a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Benedetti explicó que el mandatario había preguntado a la familia de Miguel Uribe si no habría inconveniente en asistir a la misa en nombre del precandidato presidencial y que, luego de pensarlo detenidamente, ellos decidieron que lo mejor era que no fuera ni él ni los integrantes de su gobierno.

“Desde el día lunes he tenido comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y allegados, ayer le expresé el interés del presidente de asistir a las honras fúnebres a lo cual la familia, después de haberlo pensado, decidieron que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes. Seguimos orando por Miguel”, aseveró Benedetti.

Este miércoles 13 de agosto se llevó a cabo el funeral y entierro del senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, donde familiares, amigos y simpatizantes tuvieron la oportunidad de despedirse del político colombiano asesinado.