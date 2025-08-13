NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Gustavo Petro

"Los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran, que salieran, los asesinos": Petro tras funeral y entierro de Miguel Uribe

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Miguel Uribe - EFE y AFP
Gustavo Petro y Miguel Uribe - EFE y AFP
Este miércoles 13 de agosto se llevaron a cabo los actos fúnebres del senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la presentación del proyecto de modernización del aeródromo de Bahía Solano, Chocó, se refirió al asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El mandatario de los colombianos afirmó ante los presentes: “No me quiero expresar demasiado, pero a veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran que salieran los asesinos”.

Petro explicó que eso hay que reflexionarlo porque “los asesinos pareciera que lo que quisieran al matar es que nos matemos a nosotros mismos y en esa trampa no podemos caer porque ya la historia nos ha enseñado durante décadas, yo diría siglos, lo que significa ese matarnos entre nosotros mismos”.

“No se puede caer en la trampa de la violencia. Los asesinos del senador Uribe como los de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas no pueden salir victoriosos. Cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano los que están ganando son unos asesinos”, puntualizó.

“Y ese colombiano debería de saber que quien prende ese odio en su corazón es realmente quien está matando a la gente en Colombia”, concluyó.

o

El mandatario no asistió al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el cual se llevó a cabo este miércoles en horas de la mañana y parte de la tarde.

Su ausencia y la de los miembros de su gabinete se debe a una solicitud realizada por la misma familia del fallecido político colombiano.

Así lo dejó saber el ministro Armando Benedetti, a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Benedetti explicó que el mandatario había preguntado a la familia de Miguel Uribe si no habría inconveniente en asistir a la misa en nombre del precandidato presidencial y que, luego de pensarlo detenidamente, ellos decidieron que lo mejor era que no fuera ni él ni los integrantes de su gobierno.

“Desde el día lunes he tenido comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y allegados, ayer le expresé el interés del presidente de asistir a las honras fúnebres a lo cual la familia, después de haberlo pensado, decidieron que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes. Seguimos orando por Miguel”, aseveró Benedetti.

Este miércoles 13 de agosto se llevó a cabo el funeral y entierro del senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, donde familiares, amigos y simpatizantes tuvieron la oportunidad de despedirse del político colombiano asesinado.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Miguel Uribe Turbay

Fallecimiento

Política colombiana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No importa si no hay garantías, nos vamos a hacer moler por Colombia”: congresista Paola Holguín

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Actualidad

Ver más
Protestas en México (EFE)
Ciudad de México

Gentrificación: datos y consecuencias del fenómeno que provoca multitudinarias protestas en México

Claudia Sheinbaum- Donald Trump - Fotos EFE
Aranceles

"No es una prórroga que nos permita decir: ya quedó todo resuelto": analista sobre plazo en los aranceles de Estados Unidos a México

Mascotas

Sin voluntarios ni alimentos: Administradores anuncian el colapso de refugio para perritos de calle en Táchira

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
La tenista ucraniana Elina Svitolina. (EFE)
Tenis

Ni se miraron: el tenso momento que se vivió tras finalizar el partido entre la mejor tenista ucraniana y su rival rusa en Canadá

Evan Peters/ Evento de Tron en Cannes - Fotos AFP/ Jared Leto Foto EFE
Cine

Así lucen Jared Leto y Evan Peters en el nuevo tráiler de la película 'Tron Ares': aparece un personaje emblemático encarnado por un veterano actor

Protestas en México (EFE)
Ciudad de México

Gentrificación: datos y consecuencias del fenómeno que provoca multitudinarias protestas en México

El tenista mexicano Axel Hernández. (EFE)
Tenis

Público de país latinoamericano se conmueve por gesto de tenista local tras ganar un partido del nivel ATP por primera vez en tres años

Claudia Sheinbaum- Donald Trump - Fotos EFE
Aranceles

"No es una prórroga que nos permita decir: ya quedó todo resuelto": analista sobre plazo en los aranceles de Estados Unidos a México

Concierto de Katy Perry en Ciudad de México - Foto: AFP
Katy Perry

Katy Perry vivió descomunal susto en las alturas que la obligó a interrumpir una de sus canciones durante concierto en EE. UU.

Las emotivas palabras de Daniela Montoya, tras la final de la Copa América - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

Las emotivas palabras de Daniela Montoya, referente de la Selección Colombia, tras la final de la Copa América

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano