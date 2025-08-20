Los Guevara: De la obsesión de Chávez a la desaparición forzada de tres hombres a los que no se les prueba delito

Desde hace dos semanas fueron sacados del Sebin- El Helicode los hermanos Rolando Guevara, Otoniel Guevara y Juan Guevara, con sentencias de casi 30 años de cárcel, sin que se haya informado a sus familiares la razón, ni para dónde.

Sus familiares denunciaron el traslado arbitrario y la violación de la propia ley venezolana, ya que siguen siendo sometidos a zozobra y maltrato institucional.

Acudieron al Juzgado Sexto de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez Fátima Jardín, quien se negó a recibir y sellar la diligencia formalmente consignada ante dicho tribunal que responde al requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció un plazo límite para que el Estado venezolano informe sobre la ubicación.

"La negativa del tribunal a recibir esta comunicación representa un grave obstáculo en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Se exhorta a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias de manera inmediata para garantizar el acceso a la justicia y el respeto al debido proceso".

En la mira de Chávez

Cuando se habla de los hermanos Rolando Guevara y Otoniel Guevara, y su primo Juan Guevara, se remite al caso del atentado contra el fiscal Danilo Anderson. Sin embargo, la rencilla con el régimen comenzó mucho antes.

Otoniel Guevara Pérez fue comisario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención y un destacado funcionario durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Luego del golpe militar de 1992, Hugo Chávez lo culpó de haber violado los derechos humanos de los militares sublevados cuando Guevara era jefe de la DISIP de Maracay, centro neurálgico del golpe, pero no avanzó judicialmente.

En 2001 Guevara fue señalado de encubrir al exasesor de inteligencia de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, quien se escondió en Venezuela.

El entonces fiscal general, hoy difunto Julián Isaías Rodríguez, lo acusó por los delitos de encubrimiento, extorsión y agavillamiento. No se pudo comprobarlo y fueron sobreseídos.

En 2001 acusaron a los tres de planear la emboscada a la marcha civil en Puente Llaguno, que dejó fallecidos, para "enlodar" la imagen de Chávez. No hubo pruebas y no avanzó.

Pero en 2004 un atentado lo cambió todo para ellos. El fiscal del Ministerio Público, Danilo Anderson, murió por una explosión con C4.

Anderson investigaba la llamada "Banda de los Enanos", nombre del grupo hace referencia miembros del sistema de justicia, 15 jueces, entre ellos Maiker Moreno, Gustavo Perdomo, Raúl Gorrín, entre otros, que ocultaban expedientes y antecedentes penales a cambio de altas comisiones.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Luis Velásquez Alvaray acusó al vicepresidente José Vicente Rangel, de conocer a los integrantes de la Banda de los Enanos y de dirigirlos.

Marisela Caraballo Anderson, hermana Danilo Anderson, dijo que entre quienes cargaban el féretro estaba el asesino del fiscal.

Tortura continuada

Los Guevara, presuntos autores del atentado, fueron secuestrados, torturados y desaparecidos durante tres días y aparecieron al tercer día de su cautiverio en Carabobo, cuando una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, presuntamente, efectuó su rescate.

El 20 de diciembre de 2005, él y su hermano fueron condenados a cumplir una sentencia de 27 años y 9 meses en prisión, por los delitos de homicidio calificado y agavillamiento. Su primo fue sentenciado a 29 años de prisión por los mismos delitos y por porte ilícito de armas.

Juicio o montaje

Un año después del juicio a los hermanos Guevara y su primo, Giovanni Vásquez de Armas, presunto testigo de los hechos, dijo en una entrevista que todo el juicio en contra de los Guevara había sido un montaje del entonces fiscal general, Isaías Rodríguez. También afirmó que había recibido tres millones de dólares para aprenderse un libreto que contribuiría con la sentencia de los Guevara.

En 2010, otro de los presuntos testigos del caso, Alexis Peñuela Márquez, afirmó en una entrevista con la periodista María Angélica Correa, que su testimonio en el juicio de los hermanos Guevara fue falso.

El exfiscal del caso, Hernando Contreras, desde Estados Unidos y en calidad de exiliado, reconoció también que todo había sido un montaje del gobierno venezolano para culpar a alguien por la muerte de Danilo Anderson.

Caso ante la CIDH

La detención ilegal y arbitraria, así como actos de tortura y faltas de garantías judiciales en contra de los hermanos Guevara fue revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La conclusión fue que la detención es arbitraria, y pidió al gobierno de Venezuela remediar la situación de los Hermanos Guevara.