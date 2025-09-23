NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

“Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami”: Gustavo Petro frente al ataque de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas | Foto AFP News
El presidente de Colombia aseguró que los grandes capos del narcotráfico residen en las principales capitales del mundo, lejos de los bombardeos en el Caribe.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó su presencia en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para lanzar un fuerte mensaje sobre el narcotráfico y cuestionar las recientes operaciones antidrogas ordenadas por el expresidente estadounidense Donald Trump.

En una declaración a la prensa, el mandatario colombiano denunció que la lucha contra las drogas sigue golpeando a los más pobres mientras los verdaderos capos permanecen intocables.

La droga va en contenedores y va en flota. El crucero y los aviones no sirven para detectar la cocaína en esos contenedores. La droga sale de los puertos y llega a los puertos de Europa y Estados Unidos”, afirmó.

Petro criticó que las acciones militares en el Caribe, como los bombardeos ordenados por Trump, no golpean a las redes de mayor poder. “Los narcotraficantes más poderosos no se transportan en las lanchas. Ahí van migrantes y pequeños narcotraficantes”, señaló.

El presidente fue más allá al señalar a las élites económicas como responsables del narcotráfico. “Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid, Dubái… muchos tienen ojos azules y pelo rubio. No viven en las lanchas donde caen los misiles, ni en los sitios donde campesinos muy pobres cultivan la hoja de coca”, enfatizó.

Petro concluyó su intervención recalcando que la estrategia actual solo provoca muertes entre los más vulnerables. “Solo matan pobres y migrantes latinoamericanos. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami”, recalcó.

Finalmente, cabe recalcar que el 19 de septiembre un nuevo bombardeo en el mar Caribe se efectuó, argumentando que “la inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en camino a envenenar a los estadounidenses”, según publicó en su cuenta de Truth Social, Donal Trump.

