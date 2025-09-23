"Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro": Trump en la ONU

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este martes ante la Asamblea General de la ONU que el Ejército de su país empezó a "usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro".

El mandatario republicano agregó en medio de su discurso que, aunque "muchas lanchas viajaban desde Venezuela", aparentemente transportando droga a los Estados Unidos, "ya no viajan", luego de una serie de reportes de su administración sobre ataques a embarcaciones en aguas del caribe.

"Ellos mataban decenas de miles de personas. Designé al Tren de Aragua, que es de Venezuela, como una organización terrorista. Lo designamos para poder matar a este cártel liderado por Maduro", expresó Trump en Nueva York, donde se está desarrollando la reunión de este año.

Asimismo, Trump utilizó su pronunciamiento para hacer una advertencia contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, que Washington afirma es liderado por Maduro.

"A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, le volaremos de la existencia", aseguró el jefe de Estado Estadounidense.

Noticia en desarrollo…