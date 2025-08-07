"Luchar por la libertad de mis compatriotas, disipa la aflicción por la restricción de mi libertad": Uribe se pronunció desde su arresto domiciliario en el marco de las marchas

Este jueves 7 de agosto se adelantó una masiva movilización ciudadana en Colombia a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En distintas ciudades del país, los partidarios del exmandatario colombiano (2002- 2010) salieron a las calles con banderas de Colombia y pancartas para gritar al unísono consignas como “Viva la libertad de Uribe” y “Uribe inocente”.

Desde su arresto domiciliario, Uribe Vélez se pronunció y envió un mensaje de agradecimiento al país por las muestras de apoyo y solidaridad. Además, pidió el afianzamiento de un nuevo Gobierno de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

VEA TAMBIÉN Masiva participación en marcha por la libertad y la democracia que se realizó en Colombia en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez o

“Necesitamos un gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación, para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales. Para que Colombia no sea la capital mundial de los narcóticos sino el ejemplo de eliminarlos. Que tengamos un Gobierno y un Congreso que anulen cualquier expectativa de legalización de la droga y construya los cimientos de la libertad, la educación, el deporte, la cultura y el emprendimiento de los jóvenes”, dijo.

Por otro lado, el expresidente aseguró que Colombia necesita un “Gobierno aliado con países que contribuyan a la erradicación del crimen, no con dictaduras que lo auspicien”.

“Necesitamos un nuevo plan Colombia con los Estados Unidos y la alianza con Israel, que no excluye la vocación de construir a la paz entre el pueblo judío y el pueblo palestino”, agregó.

Finalmente, se refirió a su situación y aseguró: “Luchar por la libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad (...) Pido a Dios firmeza espiritual para nunca desfallecer en el compromiso por la libertad y el bienestar de Colombia”.

VEA TAMBIÉN "Formalizado ya como preso": expresidente de Colombia Álvaro Uribe confirmó con video que ya cumple formalmente con el arresto domiciliario o

El pasado viernes 1 de agosto, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dictó sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal contra Uribe Vélez, así como una sanción económica que asciende a los 3.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 830.000 dólares) e inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años.

La determinación sobre Uribe Vélez ha desatado un aluvión de reacciones en contra en Colombia y la oposición convocó una movilización este 7 de agosto, fecha en la que se conmemora una celebración patria, para defender su inocencia, así como la democracia y la libertad en el país.