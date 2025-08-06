"Formalizado ya como preso": expresidente de Colombia Álvaro Uribe confirmó con video que ya cumple formalmente con el arresto domiciliario

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe confirmó a través de un video publicado en sus redes sociales que ya cumple con el arresto domiciliario de 12 años impuesto por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, en el caso por soborno a testigos.

“Formalizado ya como preso, continuaré la lucha contra la naciente mordaza neo-comunista”, escribió en la descripción del audiovisual publicado en su cuenta de X.

En el video, el exmandatario aseguró que durante la tarde de este miércoles 6 de agosto compareció al Juzgado de Rionegro, Antioquia, que lo había citado para formalizar su encarcelamiento domiciliario que, según dijo, está cumpliendo desde el pasado viernes cuando fue proferida la sentencia.

“Con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 2026 derrote la naciente mordaza neo-comunista porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”, añadió.

El pasado viernes 1 de agosto, la juez Heredia dictó sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal contra Uribe Vélez, así como una sanción económica que asciende a los 3.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 830.000 dólares) e inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años.

El ex jefe de Estado se enfrenta a la justicia de su país en un largo proceso por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno simple, este último desacreditado en la sentencia de primera instancia.

Tras conocerse la sentencia, la defensa del político anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá y, si es necesario, se acudirá a la siguiente instancia en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La determinación sobre Uribe Vélez, quien gobernó a Colombia durante dos períodos presidenciales entre 2002 y 2010, ha desatado un aluvión de reacciones, tanto a favor como en contra.

Para este jueves 7 de agosto, fecha en la que se conmemora una celebración patria, se tiene prevista una movilización nacional convocada por sectores de la oposición en defensa del exmandatario, así como por la democracia.