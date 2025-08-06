NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Álvaro Uribe

"Formalizado ya como preso": expresidente de Colombia Álvaro Uribe confirmó con video que ya cumple formalmente con el arresto domiciliario

agosto 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Álvaro Uribe Vélez - EFE
Álvaro Uribe Vélez - EFE
El exmandatario aseguró que durante la tarde de este miércoles 6 de agosto compareció al Juzgado de Rionegro, Antioquia, que lo había citado para formalizar su encarcelamiento.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe confirmó a través de un video publicado en sus redes sociales que ya cumple con el arresto domiciliario de 12 años impuesto por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, en el caso por soborno a testigos.

“Formalizado ya como preso, continuaré la lucha contra la naciente mordaza neo-comunista”, escribió en la descripción del audiovisual publicado en su cuenta de X.

o

En el video, el exmandatario aseguró que durante la tarde de este miércoles 6 de agosto compareció al Juzgado de Rionegro, Antioquia, que lo había citado para formalizar su encarcelamiento domiciliario que, según dijo, está cumpliendo desde el pasado viernes cuando fue proferida la sentencia.

“Con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 2026 derrote la naciente mordaza neo-comunista porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”, añadió.

El pasado viernes 1 de agosto, la juez Heredia dictó sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal contra Uribe Vélez, así como una sanción económica que asciende a los 3.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 830.000 dólares) e inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años.

o

El ex jefe de Estado se enfrenta a la justicia de su país en un largo proceso por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno simple, este último desacreditado en la sentencia de primera instancia.

Tras conocerse la sentencia, la defensa del político anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá y, si es necesario, se acudirá a la siguiente instancia en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La determinación sobre Uribe Vélez, quien gobernó a Colombia durante dos períodos presidenciales entre 2002 y 2010, ha desatado un aluvión de reacciones, tanto a favor como en contra.

Para este jueves 7 de agosto, fecha en la que se conmemora una celebración patria, se tiene prevista una movilización nacional convocada por sectores de la oposición en defensa del exmandatario, así como por la democracia.

Temas relacionados:

Álvaro Uribe

Condena

Arrestos

Casa

Justicia

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Judicial

Ver más
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto EFE
Brasil

Juez de Brasil ordena "prisión domiciliaria" para expresidente Jair Bolsonaro

Homenaje a Miguel Uribe en Bogotá. (EFE)
Miguel Uribe Turbay

"Estamos preocupados por la injerencia del Gobierno en las investigaciones": abogado de Miguel Uribe Turbay tras pedir medidas cautelares a la CIDH

Agentes de ICE custodian a una migrante - Foto: EFE
Demócratas

Grupo de congresistas demócratas presentó demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y ICE

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
La tenista Aryna Sabalenka en partido ante la alemana Laura Siegemund en Wimbledon. (AFP)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Sabalenka enmudeció al estadio con hilarantes reacciones en último punto de su partido ante su rival, 10 años mayor, en Wimbledon

Partido de la Serie del Caribe Kids entre Venezuela y República Dominicana / Pelotero dominicano Anyelo Feliz - Fotos: EFE - X
Serie del Caribe

Serie del Caribe Kids aviva teorías sobre peloteros dominicanos que se "bajan" la edad: “son hombres, no niños”

Foto: redes sociales
Florida

Daños al auto, gritos y un puño en el rostro: investigan posible abuso policial en Estados Unidos que quedó grabado en video

Selección de Venezuela celebra el triunfo ante Bolivia en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Deyna Castellanos

La emotiva fotografía publicada por Deyna Castellanos tras goleada histórica de La Vinotinto en la Copa América femenina

Raquetas de tenis (Canva)
Tenista

Tenista exnúmero 2 del mundo anunció una pausa indefinida en su carrera: “lo he pasado muy mal”

Manifestante en Alligator Alcatraz/ Centro de detención en Florida - Fotos EFE
Alligator Alcatraz

Denuncian condiciones inhumanas en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz: administración Trump dice cuánto cuesta dormir en las polémicas instalaciones

Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos
Nicolás Maduro

"Ayúdanos a derrotar a Maduro y sus compinches": Estados Unidos ofrece recompensa de US$25 millones por Maduro y Cabello, y US$15 millones por Padrino López

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano