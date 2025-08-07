Masiva participación en marcha por la libertad y la democracia que se realizó en Colombia en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Este jueves 7 de agosto se vivió una gran movilización nacional en Colombia en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de ser condenado a 12 años de prisión tras haber sido hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Con banderas, pitos, pancartas y vestidos de blanco, los asistentes a la marcha recorrieron las calles de diferentes ciudades del país mientras gritaban: “Viva la libertad de Uribe” y “Uribe inocente”.

La marcha fue convocada por el Partido Centro Democrático a través de una publicación en sus redes sociales bajo el lema: “Marchamos por Álvaro Uribe, por la democracia y las libertades en Colombia”.

“Desde el Centro Democrático respetamos las instituciones y creemos en la justicia, pero también estamos convencidos de que hoy se está condenando a un hombre inocente: el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el líder que salvó Colombia”, se lee en el documento.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Desde el viernes, cuando dictaron su sentencia, Vélez cumple prisión domiciliaria en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 km de Medellín.

La jueza dispuso su arresto por considerar que existe riesgo de fuga. Pero sus abogados defienden que esto no tiene sustento y pidieron el lunes a la corte suprema "el restablecimiento inmediato de la libertad" del expresidente.

Uribe, de 73 años y uno de los políticos más influyentes del país, se convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado y privado de la libertad tras ser hallado culpable por obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.

Uribe denuncia que el juicio está politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder.

Uribe tiene hasta el 13 de agosto para presentar por escrito los argumentos de su apelación. Posteriormente, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, de segunda instancia, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Esta condena abre la puerta a otras investigaciones contra Uribe que lo vinculan con los paramilitares y sus graves violaciones a los derechos humanos en los peores años del conflicto armado.