NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Detenciones arbitrarias

Luego de intensas protestas de familiares: Liberan a 17 colombianos del grupo que permanece detenido en Venezuela

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Familiares de colombianos detenidos - AFP
Durante días, los familiares se apostaron en la línea fronteriza por el Táchira para exigir una respuesta.

La Cancillería de Colombia confirmó la liberación de 17 de sus ciudadanos detenidos en distintas cárceles de Venezuela.

"La gestión se realizó en cumplimiento de la instrucción del presidente Gustavo Petro de priorizar la protección de los connacionales en el exterior", dice la nota de la Cancillería pero la noticia se conoce luego de intensas protestas de las madres y familiares de los detenidos en Ureña.

o
Familiares reunidos con las autoridades de Colombia
Familiares reunidos con las autoridades de Colombia

Fue en ese mismo lugar que se acordó la entrega que se espera concretar en las próximas horas.

Es el primer grupo que logra estar en libertad, ya que en total son 38.

La nota de la cancillería insiste en que el proceso "contó con el acompañamiento directo del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández; el cónsul en San Cristóbal, David Gilberto Haddad Clavijo; el cónsul en San Antonio del Táchira, Jesús Alberto Grueso Zúñiga y la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, quienes supervisaron el procedimiento de verificación y liberación que se llevó a cabo en el Municipio de Pedro María Ureña, Estado de Táchira, Venezuela".

Lo valoran como un paso significativo "en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias".

La Cancillería dice que mantendrá el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos colombianos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones en el marco del Tratado de 1994.

"Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios", aseguró la ministra Villavicencio.

Temas relacionados:

Detenciones arbitrarias

Presos políticos en Venezuela

DDHH VENEZUELA

Frontera entre Colombia y Venezuela

Colombianos

Más noticias

Ver más
