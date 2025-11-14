Luego de inusual y enigmática interrupción en el espacio, astronautas chinos regresan a la Tierra con un retraso de 9 días

Tres astronautas chinos cuyo regreso a la Tierra se retrasó la semana pasada debido a que su nave fue misteriosamente golpeada por lo que inicialmente se consideró basura espacial, aterrizaron en China el viernes por la tarde, según el medio estatal Televisión Central de China (CCTV por sus siglas en inglés).

La Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) reveló el mismo viernes por primera vez detalles sobre los daños causados por los restos, diciendo que se encontraron "pequeñas grietas" en una pequeña ventana de la cápsula de retorno de la nave espacial Shenzhou-20.

"La cápsula no cumple con los requisitos de seguridad para un regreso tripulado, Shenzhou-20 permanecerá en órbita y realizará los experimentos pertinentes", dijo la agencia en un comunicado.

Los astronautas debían regresar a la Tierra hace nueve días tras completar una misión de seis meses en la estación espacial Tiangong de China, un programa conocido como Shenzhou o "Vasija Divina", cuando se descubrió la grieta.

Según CMSA, la tripulación abandonó Tiangong en otra nave espacial, la Shenzhou-21, aterrizando en el lugar de aterrizaje de Dongfeng en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, a las 4:40 p.m. locales.

La misión comenzó en abril y transcurrió sin problemas hasta que el incidente con los escombros obligó a posponer el regreso del Shenzhou-20, originalmente programado para el 5 de noviembre, según informó la CMSA.

El retraso, aunque solo de nueve días, fue muy inusual para un programa que había funcionado a la perfección y que el año pasado alcanzó nuevos hitos, con el despliegue de astronautas nacidos en la década de 1990, una caminata espacial que batió el récord mundial y planes para enviar al primer astronauta extranjero (de Pakistán) a Tiangong el próximo año.

Cada misión de la nave Shenzhou en la Tiangong, cabe resaltar, finaliza con un relevo donde la tripulación saliente da la bienvenida a la tripulación entrante que se hará cargo de las operaciones de la estación espacial. Durante el periodo de relevo, que dura varios días, dos naves Shenzhou permanecen acopladas a la estación espacial.

El programa espacial tripulado de China se enfrenta ahora a otro desafío logístico: cómo traer de vuelta a la estación espacial a la tripulación recién llegada en caso de emergencia. La nave Shenzhou-21 y su tripulación de tres personas llegaron a Tiangong hace dos semanas.

Pero con la partida de la tripulación de Shenzhou-20 en la nave Shenzhou-21, la estación espacial china se encuentra actualmente sin una nave en condiciones de volar, lo que significa que la tripulación de Shenzhou-21 que vive allí actualmente está atrapada en el espacio hasta que llegue un vehículo de reemplazo.

Según los protocolos de seguridad de China, cuando los astronautas no pueden regresar a la Tierra de forma segura debido a un mal funcionamiento, se lanzará desde tierra una nave espacial de rescate de emergencia no tripulada para llevar a los astronautas de vuelta a la Tierra.

La CMSA, por lo pronto, dijo que la nave espacial Shenzhou-22 sería lanzada en "un momento apropiado en el futuro".