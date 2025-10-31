NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Viernes, 31 de octubre de 2025
China

China se prepara para romper récord en el espacio: la misión Shenzhou-21 intentará un acoplamiento inédito a la estación Tiangong

octubre 31, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Shenzhou-21 | Foto EFE
Shenzhou-21 | Foto EFE
La Shenzhou-21, sería la décima misión tripulada a la Tiangong, las cuales buscan consolidar su posición en la carrera espacial global.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

China prepara la misión Shenzhou-21, un vuelo espacial chino que saldrá desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, programado posiblemente para 31 de octubre de 2025, aunque todavía no se conocen detalles de la hora exacta del despegue y de los tripulantes de la Tiangong.

o

Según la cadena estatal CCTV, el miércoles pasado informó detalles que permitieron verificar la fiabilidad de los sistemas y equipos de los cohetes, la nave, la zona de lanzamiento y las comunicaciones de seguimiento; asimismo, la evaluación entre los distintos equipos.

La nave encargada de ponerlos en órbita es la Sgenzhou-21 y el cohete Larga Marcha 2F Y21, que previamente fueron evaluados tanto su estado técnico como su estado funcional.

Adicionalmente, China tiene todo preparado, incluido el control del clima, ya que el medio DW informó que, ante posibles condiciones meteorológicas adversas, como bajas temperaturas, vientos estacionales o tormentas de arena, el sistema de lanzamiento ha adoptado medidas específicas en materia de pronóstico, sellado de la torre, climatización y contingencias.

Previo al despegue, la tripulación de Shenzhou-20 se encuentra en la estación espacial china, la Tiangong, y ha realizado un ensayo de acoplamiento manual en previsión de la llegada de la nueva nave.

Cabe recalcar que la misión Shenzhou-20 fue un vuelo espacial que se lanzó el 24 de abril de 2024, y se caracterizó por ser la primera en transportar mamíferos vivos al espacio, incluyendo ratones para realizar experimentos científicos, esto según el medio ABC.

o

Por su parte, la Shenzhou-21 sería la décima misión tripulada a la Tiangong, las cuales buscan consolidar su posición en la carrera espacial global. Asimismo, según DW, la Tiangong, ha sido diseñada para operar durante una década, y podría convertirse en la única estación espacial en funcionamiento, dado que la Estación Espacial Internacional, liderada por EE.UU., podría retirarse próximamente.

Finalmente, China se ha consolidado como un potente referente de los programas espaciales, pues ha logrado alunizar la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y para el futuro planea junto a otros países construir una base científica en el polo sur lunar.

Temas relacionados:

China

Astrología

Nave Espacial

Luna

Sistema Solar

Planetas

Sol

Espacio

Vía Láctea

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

De "no crazy war" a "merci beaucoup": Maduro cambia el inglés por francés en un nuevo intento fallido de hablarle a los Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Foto de referencia (Canva)
Migrantes

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

“Lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”: analista sobre ensayos nucleares de Estados Unidos

Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Cohetes | Foto Canva
Colombia

La NASA y SpaceX ponen sus ojos en Colombia: así será el concurso de cohetes en Antioquia

Poderoso submarino | Foto Canva
Submarino

Este país sudamericano avanza en la construcción de un submarino de 1.500 toneladas que cambiaría el equilibrio naval en la región

Luna - Foto de referencia Canva
Nasa

La Nasa confirma un "gran paso" hacia el aterrizaje de estadounidenses en el polo sur de la Luna con el que espera "superar a China"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
Lionel Messi

Sonríe la Vinotinto: dos figuras de Argentina se pierden el amistoso en Miami

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"Hay bastantes pruebas de que Petro recibió plata de los narcotraficantes": contundente declaración de congresista republicano Bernie Moreno en NTN24

Campeones del mundo en la presentación del balón 'Trionda': Jürgen Klinsmann, Cafu, Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane, y Xavi Hernandez | Foto: AFP
Alessandro Del Piero

Exjugador campeón del mundo filtró por error los uniformes que usarán algunas selecciones en el Mundial de 2026

Jorge Quiroga/ Luis Arce/ Rodrigo Paz - Fotos EFE
Elecciones en Bolivia

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

La Selección Colombia tendría varias novedades para la doble fecha FIFA - Foto: EFE
Selección Colombia

Alarma en la selección Colombia luego de que una de sus figuras, convocadas para los amistosos de octubre, saliera lesionado en Italia

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

Abogado de Álvaro Uribe habla en NTN24 sobre absolución de la condena del expresidente colombiano: "Una sentencia que es impecable"

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro dice que se completó la activación del plan de defensa en toda Venezuela ante la “amenaza” de Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda