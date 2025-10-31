China se prepara para romper récord en el espacio: la misión Shenzhou-21 intentará un acoplamiento inédito a la estación Tiangong

China prepara la misión Shenzhou-21, un vuelo espacial chino que saldrá desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, programado posiblemente para 31 de octubre de 2025, aunque todavía no se conocen detalles de la hora exacta del despegue y de los tripulantes de la Tiangong.

Según la cadena estatal CCTV, el miércoles pasado informó detalles que permitieron verificar la fiabilidad de los sistemas y equipos de los cohetes, la nave, la zona de lanzamiento y las comunicaciones de seguimiento; asimismo, la evaluación entre los distintos equipos.

La nave encargada de ponerlos en órbita es la Sgenzhou-21 y el cohete Larga Marcha 2F Y21, que previamente fueron evaluados tanto su estado técnico como su estado funcional.

Adicionalmente, China tiene todo preparado, incluido el control del clima, ya que el medio DW informó que, ante posibles condiciones meteorológicas adversas, como bajas temperaturas, vientos estacionales o tormentas de arena, el sistema de lanzamiento ha adoptado medidas específicas en materia de pronóstico, sellado de la torre, climatización y contingencias.

Previo al despegue, la tripulación de Shenzhou-20 se encuentra en la estación espacial china, la Tiangong, y ha realizado un ensayo de acoplamiento manual en previsión de la llegada de la nueva nave.

Cabe recalcar que la misión Shenzhou-20 fue un vuelo espacial que se lanzó el 24 de abril de 2024, y se caracterizó por ser la primera en transportar mamíferos vivos al espacio, incluyendo ratones para realizar experimentos científicos, esto según el medio ABC.

Por su parte, la Shenzhou-21 sería la décima misión tripulada a la Tiangong, las cuales buscan consolidar su posición en la carrera espacial global. Asimismo, según DW, la Tiangong, ha sido diseñada para operar durante una década, y podría convertirse en la única estación espacial en funcionamiento, dado que la Estación Espacial Internacional, liderada por EE.UU., podría retirarse próximamente.

Finalmente, China se ha consolidado como un potente referente de los programas espaciales, pues ha logrado alunizar la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y para el futuro planea junto a otros países construir una base científica en el polo sur lunar.