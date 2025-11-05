NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Viaje al espacio

Nave espacial que China envió al espacio en carrera lunar contra EE. UU. retrasa su regreso por una inesperada aparición que la golpeó

noviembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cohete portador Larga Marcha-2F con Shenzhou-21 - Foto AFP
Cohete portador Larga Marcha-2F con Shenzhou-21 - Foto AFP
Si los daños a Shenzhou-20 no pueden repararse a bordo de Tiangong, se utilizará Shenzhou-21 para transportar a la tripulación anterior de regreso a la Tierra.

La nave espacial tripulada Shenzhou-20 de China ha retrasado su misión de regreso a la Tierra después de que fuera golpeada por una inesperada aparición que en primer lugar fue relacionada con diminutos fragmentos de basura espacial, dijo el miércoles la agencia de vuelos espaciales tripulados del país.

Se trata de una situación inusual que podría interrumpir el funcionamiento de la estación espacial Tiangong de China.

o

La Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA por sus siglas en inglés) indicó en un breve comunicado que se está llevando a cabo un análisis de impacto y una evaluación de riesgos, sin proporcionar un nuevo calendario para la misión de regreso, que originalmente estaba previsto que aterrizara en el norte de China el miércoles.

El retraso pone de manifiesto el peligro que supone para los viajes espaciales la creciente cantidad de basura espacial.

Esta basura, también conocida como desechos espaciales, son vehículos de lanzamiento desechados o partes de naves que flotan en el espacio a cientos de kilómetros sobre la Tierra, con el riesgo de colisionar con infraestructuras operativas de diversos países.

o

El programa Shenzhou traslada a astronautas chinos a Tiangong para estancias de seis meses, donde realizan diversas tareas, incluido el desarrollo de su plan de ir a la luna en medio de la carrera declarada por Estados Unidos.

La misión de regreso de la tripulación del Shenzhou-19, prevista para abril, se retrasó también un día debido a las condiciones meteorológicas en el lugar de aterrizaje. Sin embargo, esta es la primera vez que una misión de regreso se demora por la presencia de basura espacial.

La CMSA no especificó si el Shenzhou-20 fue alcanzado por restos en pleno vuelo o mientras aún se encontraba a bordo del Tiangong, donde el Shenzhou-21 también se encuentra tras su llegada la semana pasada.

Las tripulaciones de ambos vehículos se encuentran actualmente en un periodo de relevo que durará varios días. El comunicado, no obstante, no mencionó ni al Tiangong ni al Shenzhou-21.

Según los protocolos establecidos, si los daños a Shenzhou-20 no pueden repararse a bordo de Tiangong, se utilizará Shenzhou-21 para transportar a la tripulación anterior de regreso a la Tierra.

En caso de que ambas naves sufran daños irreparables, se enviaría una nave espacial Shenzhou de reserva desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China.

Un cohete de reserva Larga Marcha-2F y una nave espacial Shenzhou están siempre en alerta en el centro de lanzamiento en caso de una emergencia en órbita.

Aunque la demora podría ser breve, existen casos de astronautas que quedan atrapados en el espacio tras surgir problemas inesperados.

o

El año pasado, problemas técnicos que afectaron a una nave espacial Boeing Starliner obligaron a dos astronautas de la NASA que la transportaban a la Estación Espacial Internacional a permanecer allí durante nueve meses mientras esperaban una nave alternativa para regresar a casa.

Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 7 muertos: "se espera que esa cifra aumente"

