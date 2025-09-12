Maduro anuncia jornada de adiestramiento en 312 cuarteles para que reservistas, milicianos y jóvenes “defiendan al país” en medio de tensiones con EE.UU.

Este viernes el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, anunció una jornada de adiestramiento militar para reservistas, milicianos y jóvenes para que “defiendan al país” ante lo que calificó como una amenaza de Estados Unidos.

Durante un acto de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas transmitido por la televisión estatal, Maduro afirmó que los milicianos y jóvenes deberán de presentarse este sábado 13 de septiembre a los cuarteles.

El líder del régimen venezolano afirmó: “estamos preparando para mañana que es 13 de septiembre a partir de las 9:00 am, el pueblo va a sus cuarteles, el pueblo va a sus unidades militares”.

“Se han dispuesto un total de 312 cuarteles y unidades militares en todo el territorio de la República. Milicianos, hombre y mujer, te va a llegar por la vía que tenemos la convocatoria para que vayas”, añadió.

Maduro explicó que se trata de una fase avanzada de “adiestramiento y cohesión de combate en los cuarteles y unidades militares”.

Allí todo aquel venezolano que se presente aprenderá a manejar todos los sistemas de armas, organización para las operaciones y desarrollo en el despliegue de las operaciones militares.

“En unión bolivariana, desde el corazón y desde el fuego sagrado que nos mueve, Venezuela defiende su derecho a la paz. La paz será nuestro gran triunfo”, terminó.

El pasado mes de agosto, el régimen llevó a cabo un proceso militar de alistamiento presencial de las fuerzas milicianas para poder “defender la patria” de la amenaza estadounidense.

Todo esto mientras aumenta cada vez más la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Esto porque la administración Trump acusa a Maduro de ser el cabecilla del Cartel de los Soles, organización a la que designó como grupo terrorista.

La acusación ha hecho que el gobierno de Estados Unidos ofrezca una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura del líder del régimen venezolano.