Lunes, 29 de diciembre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro baja el tono ante presión de Estados Unidos y asegura que Jesucristo no aprobaría amenazas militares contra Venezuela: “Es lo más contrario a Cristo”

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - Foto: EFE
El discurso del líder del régimen venezolano se dio antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la destrucción de una instalación en Venezuela este lunes.

En medio de la presión militar y económica que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela, Nicolás Maduro aprovechó las celebraciones de fin de año para enviar un contundente mensaje sobre el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico.

En su reciente aparición en público, Maduro mencionó a Jesucristo para referirse a la escalada de tensiones en el Caribe por el despliegue militar estadounidense.

Durante su intervención en el acto final con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado de La Guajira, Maduro insinuó que Jesucristo no estaría de acuerdo con las “amenazas” y el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

“Jesús, hijo de Dios, que vino a hablar de la liberación del ser humano, el Jesús liberador de la opresión, el redentor de los pueblos, el Jesús que jamás aprobaría una guerra para robarle las riquezas a un pueblo”, afirmó.

Maduro continuó su discurso diciendo: “ustedes se imaginan a nuestro señor Jesucristo que estuviera acá con nosotros ¿Aprobaría bombardeos? ¿Aprobaría amenazas militares ante un pueblo cristiano como el venezolano? ¿Aprobaría el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza? Es lo más contrario a Cristo”.

El discurso del líder del régimen venezolano se dio antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la destrucción de una instalación en Venezuela este lunes.

En medio de una conferencia de prensa junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Trump confirmó que hubo un ataque en Venezuela.

El mandatario aseguró que: “Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona”.

Esto se da luego de que durante una entrevista del pasado viernes 26 de diciembre diera unas importantes declaraciones sobre la presión militar y económica que ejerce su administración sobre el régimen venezolano.

Trump afirmó en la entrevista que: “No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”.

La declaración se dio durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis y Rita Cosby en su podcast “El Show de Cats & Cosby”, que se encuentra en diferentes plataformas.

El diario The New York Times, que también informó el lunes sobre las declaraciones de Trump a Catsimatidis, cita a funcionarios que afirmaron que el presidente se refería a una planta de procesamiento de drogas en Venezuela y que esta fue destruida, pero no dieron más detalles.

Nicolás Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

