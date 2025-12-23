NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Martes, 23 de diciembre de 2025
El Helicoide

Maduro construye unidad en hospital dentro del Helicoide y lo nombra "Centro Materno Infantil Cilia Flores de Maduro"

diciembre 23, 2025
Por: Maryorin Méndez
Hospital en El Helicoide
Hospital en El Helicoide
El Helicoide, ideado como un centro comercial, ha sido tomado por el régimen para confinar y aislar a los presos políticos más conocidos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En Venezuela hay entre 900 y 1.080 presos políticos, pero al menos 80 de ellos, los más conocidos, están confinados en El Helicoide, concebido como un centro de recreación, pero donde el chavismo instaló la principal oficina del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas el Helicoide cuenta con salas de tortura y pide que sea cerrado.

o

Maduro ha tomado el símbolo del horror de su revolución como una burla a quienes lo denuncian por violación de derechos humanos, y en Navidad ordena instalar luces, celebra espectáculos deportivos y se burla de las demandas de los familiares.

Debido a la ubicación estratégica y forma piramidal, los presos políticos están completamente aislados del contacto con sus familiares y abogados.

Allí está, por ejemplo, la investigadora y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, acusada de terrorismo y lesionada en un hombro con una fractura, por lo que requiere ser intervenida quirúrgicamente.

o

En la cúpula está una unidad motorizada de la Policía Nacional Bolivariana, que ha tenido miles de denuncias por operar como centro de extorsión al ciudadano.

A esta Policía se le ha fabricado un pequeño hospital llamado Centro Médico Licenciada Ruth Rangel Sánchez, al que se le ha anexado una unidad "Materno Infantil", que lleva por nombre "Cilia Flores de Maduro".

Fue el propio gobernante quien presentó al país esta unidad durante un acto televisivo, y según los funcionarios que la presentaron, cuenta con servicios de salud primarios y especializados, enfocados en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación como rayos X, sala de yeso, sala de trauma shock, ambulancia y medicina general.

o

"La nueva área de maternidad y neonatal fue inaugurada con quirófanos totalmente nuevos, habitaciones para la recuperación de las madres y sus bebés, además de farmacia y una unidad de cuidados especiales", dice el post, que contrasta con la dramática situación de desatención médica de los presos políticos, y del país entero que sufre un sistema hospitalario sin insumos y destruido.

 

Temas relacionados:

El Helicoide

Régimen de Maduro

SEBIN

PNB

Torturas en Venezuela

Violación de Derechos Humanos

Abuso

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio”: análisis de las operaciones en el Caribe contra el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump advierte a Maduro: "Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, papa León XIV y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Papa León XIV

Papa León XIV instó a EE. UU. a evitar la vía militar para sacar Maduro del poder: “Es mejor el diálogo, quizás presión económica”

María Corina Machado, Nobel de Paz

“El premio Nobel de Paz de María Corina Machado se ha convertido en un golpe letal a la dictadura de Maduro”: dirigente político venezolano

Entrega del Premio Nobel de Paz - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jared Isaacman/ Elon Musk - Fotos AFP
Nasa

La NASA tiene nuevo administrador: será un astronauta con pasado vinculado a Musk y una contundente perspectiva sobre la carrera lunar contra China

Donald Trump, papa León XIV y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Papa León XIV

Papa León XIV instó a EE. UU. a evitar la vía militar para sacar Maduro del poder: “Es mejor el diálogo, quizás presión económica”

Jugadores históricos de la Selección Colombia en mundiales de la FIFA - Fotos: X / EFE
Selección Colombia

La Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca: estos son los grupos en los que estuvo Colombia en sus participaciones mundialistas

María Corina Machado, Nobel de Paz

“El premio Nobel de Paz de María Corina Machado se ha convertido en un golpe letal a la dictadura de Maduro”: dirigente político venezolano

Entrega del Premio Nobel de Paz - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Daniel Noboa | Foto: AFP
Daniel Noboa

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Incendio en Hong Kong (AFP)
Hong Kong

Incendio en Hong Kong deja 94 muertos y decenas de desaparecidos: ya es catalogado como "el peor" en casi 80 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre