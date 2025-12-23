Maduro construye unidad en hospital dentro del Helicoide y lo nombra "Centro Materno Infantil Cilia Flores de Maduro"

En Venezuela hay entre 900 y 1.080 presos políticos, pero al menos 80 de ellos, los más conocidos, están confinados en El Helicoide, concebido como un centro de recreación, pero donde el chavismo instaló la principal oficina del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas el Helicoide cuenta con salas de tortura y pide que sea cerrado.

Maduro ha tomado el símbolo del horror de su revolución como una burla a quienes lo denuncian por violación de derechos humanos, y en Navidad ordena instalar luces, celebra espectáculos deportivos y se burla de las demandas de los familiares.

Debido a la ubicación estratégica y forma piramidal, los presos políticos están completamente aislados del contacto con sus familiares y abogados.

Allí está, por ejemplo, la investigadora y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, acusada de terrorismo y lesionada en un hombro con una fractura, por lo que requiere ser intervenida quirúrgicamente.

En la cúpula está una unidad motorizada de la Policía Nacional Bolivariana, que ha tenido miles de denuncias por operar como centro de extorsión al ciudadano.

A esta Policía se le ha fabricado un pequeño hospital llamado Centro Médico Licenciada Ruth Rangel Sánchez, al que se le ha anexado una unidad "Materno Infantil", que lleva por nombre "Cilia Flores de Maduro".

Fue el propio gobernante quien presentó al país esta unidad durante un acto televisivo, y según los funcionarios que la presentaron, cuenta con servicios de salud primarios y especializados, enfocados en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación como rayos X, sala de yeso, sala de trauma shock, ambulancia y medicina general.

"La nueva área de maternidad y neonatal fue inaugurada con quirófanos totalmente nuevos, habitaciones para la recuperación de las madres y sus bebés, además de farmacia y una unidad de cuidados especiales", dice el post, que contrasta con la dramática situación de desatención médica de los presos políticos, y del país entero que sufre un sistema hospitalario sin insumos y destruido.