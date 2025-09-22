NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Concordia 2025

“Maduro está manejando muchas cartas al mismo tiempo”: Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, sobre el intento de diálogo que busca el régimen con EE.UU.

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La exmandataria cree en la salida por medio del diálogo a los conflictos, pero señaló que no hay voluntad por parte de Maduro a una transición a la democracia.

La Casa Blanca confirmó que el régimen de Nicolás Maduro envió una carta al presidente Donald Trump en la que buscaba entablar conversaciones en medio del intenso despliegue militar en el Caribe.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió al respecto en una conferencia de prensa y dijo: “Hemos visto la carta, francamente tenía una lista de mentiras”.

o

En el marco del 80 aniversario de la Asamblea General de la ONU, la expresidente de Costa Rica, habló con NTN24 al respecto y aseveró que cree en la salida por medio del diálogo a los conflictos, pero señaló que no hay voluntad por parte de Maduro a una transición a la democracia.

“Lo que es claro es que Maduro se siente realmente desconcertado, verdaderamente presionado por lo que está pasando y entonces está manejando muchas cartas al mismo tiempo, sigue provocando y reprimiendo, así que más que una propuesta creíble es parte de las distintas cartas que está poniendo sobre la mesa”, aseguró la exmandataria.

En la misma celebración, el expresidente de Colombia Iván Duque se refirió a la misma carta y señaló: “Él está angustiado porque está bajo presión, le tienen el pie en el cuello. Primero, porque se cumplió algo evidente y necesario: la declaratoria del Cártel de los Soles como grupo narco-terrorista. Segundo, se aumentó la recompensa a 50 millones de dólares. Además, se han empezado a hacer operaciones de carácter militar contra el narcotráfico, la primera vez que Estados Unidos militariza su lucha contra el narcotráfico”, dijo.

De acuerdo con Duque, Nicolás Maduro está tratando buscar una salida diplomática cuando en realidad debería estar buscando “asilo”.

