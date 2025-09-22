NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Concordia 2025

Sugieren posible conexión entre pandillas haitianas y el Cartel de los Soles en Venezuela

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
El señalamiento fue hecho por el embajador de Estados Unidos en Haití, Henry T. Wooster, quien participa en el foro Concordia, evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El embajador de Estados Unidos en Haití, Henry T. Wooster, sugirió la posibilidad de una conexión entre pandillas haitianas designadas como organizaciones terroristas por Washington y el Cartel de los Soles, vinculado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Esta revelación se produjo durante una entrevista con NTN24 en el contexto del foro Concordia en Nueva York, evento que se realiza en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

o

Wooster, tras participar en una reunión centrada en la búsqueda de soluciones a la violencia en Haití, declaró: "Por lo general, este tipo de pandillas cooperan. En este caso particular, no estoy en libertad de discutir información que pueda ser más sensible. Pero, en general, sabemos que estas pandillas tienen en común el desafío a la ley, al orden, a los estándares normativos y representan una amenaza para todos, ya sea un Estado, una empresa, una familia, un ciudadano o un funcionario".

"Necesitamos reforzar la estabilidad de la región. Esto es claramente de interés para Estados Unidos, ya que, al igual que ustedes, vivimos en esta región, nuestro hogar. Animamos a todas las demás naciones de la región, e incluso a las que no lo están, a defender los estándares normativos internacionales sobre cómo deben comportarse los estados y, más específicamente, a enfrentar la creciente anarquía que amenaza a nuestra gente, nuestra estabilidad y nuestro comercio. Esa es una lección para todos, vivan o no en la región", agregó.

En paralelo, en el foro Concordia en Nueva York, el exdirector de inteligencia nacional de Estados Unidos, John Negroponte, compartió información sobre la participación del gobierno venezolano en actividades de narcotráfico.

Negroponte afirmó: "Cuando yo fui director general de inteligencia nacional, sí había evidencias, había indicaciones de la cooperación, la participación del gobierno de Venezuela con los traficantes, sobre todo facilitando los vuelos de cargamentos de drogas al exterior".

o

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también presente en el foro Concordia, condenó la violencia del régimen venezolano y la actividad delictiva en el mar Caribe.

Respecto a la posibilidad de diálogo con Venezuela, Chinchilla expresó escepticismo: "Después de tantos esfuerzos fallidos, no porque no haya habido voluntad de parte de la oposición, sino porque el régimen siempre ha traicionado la buena fe de la oposición al sentarse a dialogar, yo creo que ya a estas alturas resulta muy poco creíble".

Temas relacionados:

Concordia 2025

Cartel de Los Soles

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Concordia 2025

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Amenaza

Diosdado Cabello amenaza con un "contraataque devastador" en alusión al despliegue de EE. UU. en el Caribe

COP30 Brasil - Foto: AFP
COP

Cop30: desafíos y oportunidades frente al cambio climático

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Lamine Yamal, futbolista español / Luis De La Fuente, DT español - Fotos: X / EFE
España

"Tenemos la costumbre de destacar lo más frívolo": DT de España defiende a Yamal ante la prensa por celebración a la que detractores califican de "soberbia"

Flor Denis Ruiz a la final del lanzamiento de jabalina en Mundial de Atletismo 2025 - Foto: AFP
Atletismo

Colombia dice presente en la final del lanzamiento de jabalina, en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

Se conocen detalles de la indumentaria de la Tricolor para el Mundial 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

Se conocen más detalles de la que sería la indumentaria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026

Claudia Sheinbaum y Mark Carney en conferencia conjunta - Fotos EFE
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

⁠México y Canadá acuerdan fortalecer su tratado comercial antes de importante revisión con los Estados Unidos

Diosdado Cabello - EFE
Amenaza

Diosdado Cabello amenaza con un "contraataque devastador" en alusión al despliegue de EE. UU. en el Caribe

James Rodríguez y Jhon Jáder Durán - Foto AFP
Selección Colombia

"Bájele que no se ha ganado ningún derecho": reconocido periodista revela advertencia que James y Ospina le habrían hecho a Jhon Durán en la Selección

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda