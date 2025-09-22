Sugieren posible conexión entre pandillas haitianas y el Cartel de los Soles en Venezuela

El embajador de Estados Unidos en Haití, Henry T. Wooster, sugirió la posibilidad de una conexión entre pandillas haitianas designadas como organizaciones terroristas por Washington y el Cartel de los Soles, vinculado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Esta revelación se produjo durante una entrevista con NTN24 en el contexto del foro Concordia en Nueva York, evento que se realiza en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Wooster, tras participar en una reunión centrada en la búsqueda de soluciones a la violencia en Haití, declaró: "Por lo general, este tipo de pandillas cooperan. En este caso particular, no estoy en libertad de discutir información que pueda ser más sensible. Pero, en general, sabemos que estas pandillas tienen en común el desafío a la ley, al orden, a los estándares normativos y representan una amenaza para todos, ya sea un Estado, una empresa, una familia, un ciudadano o un funcionario".

"Necesitamos reforzar la estabilidad de la región. Esto es claramente de interés para Estados Unidos, ya que, al igual que ustedes, vivimos en esta región, nuestro hogar. Animamos a todas las demás naciones de la región, e incluso a las que no lo están, a defender los estándares normativos internacionales sobre cómo deben comportarse los estados y, más específicamente, a enfrentar la creciente anarquía que amenaza a nuestra gente, nuestra estabilidad y nuestro comercio. Esa es una lección para todos, vivan o no en la región", agregó.

En paralelo, en el foro Concordia en Nueva York, el exdirector de inteligencia nacional de Estados Unidos, John Negroponte, compartió información sobre la participación del gobierno venezolano en actividades de narcotráfico.

Negroponte afirmó: "Cuando yo fui director general de inteligencia nacional, sí había evidencias, había indicaciones de la cooperación, la participación del gobierno de Venezuela con los traficantes, sobre todo facilitando los vuelos de cargamentos de drogas al exterior".

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también presente en el foro Concordia, condenó la violencia del régimen venezolano y la actividad delictiva en el mar Caribe.

Respecto a la posibilidad de diálogo con Venezuela, Chinchilla expresó escepticismo: "Después de tantos esfuerzos fallidos, no porque no haya habido voluntad de parte de la oposición, sino porque el régimen siempre ha traicionado la buena fe de la oposición al sentarse a dialogar, yo creo que ya a estas alturas resulta muy poco creíble".