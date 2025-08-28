NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Despliegue militar

"Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, es un fugitivo, jefe del Cartel de los Soles": Gobierno de Estados Unidos

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (EFE)
Washington se pronunció luego de que, en rueda de prensa, cuestionaran si el presidente Donald Trump está considerando lanzar ataques militares contra instalaciones militares en territorio venezolano.

La secretaria de prensa del Gobierno de Estados Unidos, Karolina Leavitt, se refirió este jueves al régimen venezolano con un duro pronunciamiento en el que reiteró que para Washington Nicolás Maduro es un fugitivo y que no lo reconoce como presidente del país sudamericano.

Leavitt se pronunció luego de que, en rueda de prensa, le preguntaran si el presidente Donald Trump está considerando lanzar ataques militares contra instalaciones militares en territorio venezolano.

“No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar ni preguntas al respecto, pero lo que sí les diré es que muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de su administración, y el presidente está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, indicó.

Tras ello mencionó que como ella misma ha dicho antes “el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo”.

“Es un fugitivo, jefe de este cártel de la droga, y ha sido acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas a nuestro país, lo cual es la mayor responsabilidad”, precisó.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron, en días pasados, un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, el despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos.

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

