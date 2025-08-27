NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es hora de que Maduro se largue ya": congresista Mario Diaz-Balart sobre despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Mario Diaz-Balart y Nicolás Maduro - EFE
El miembro de la Cámara de Representantes habló sobre la actual incursión militar que adelanta el gobierno de EE. UU. en aguas del Caribe para combatir los carteles de la droga.

El congresista republicano Mario Diaz-Balart se refirió al régimen de Nicolás Maduro en momentos en los que el Gobierno de Estados Unidos adelanta un despliegue militar en aguas de Latinoamérica y el Caribe, en límites con Venezuela, para combatir a los cárteles de la droga.

El miembro de la Cámara de Representantes compartió mediante su cuenta de X una entrevista con el medio digital República USA en la que hablaba sobre el régimen madurista y señaló que en Venezuela no hay un gobierno y que “Maduro es el líder del Cártel de los Soles”.

“Maduro es el cabecilla del grupo criminal y terrorista, el Cartel de los Soles, responsable de gran parte de las drogas que entran a Estados Unidos y amenazan la seguridad nacional de nuestro país. El régimen de Maduro en Venezuela es ilegítimo. Es hora de que se largue ya”, escribió en la descripción de la publicación.

Diaz-Balart aseguró durante la entrevista que “hay muchos casos donde EE. UU. ha presionado o hasta intervenido y ha sido altamente positivo”, pero destacó que no todos los “casos son iguales”.

Recientemente, Estados Unidos lanzó un importante despliegue militar en el Caribe para combatir organizaciones de narcotráfico en la región, incluido el denominado Cartel de los Soles, cuyo líder asegura que es Maduro.

La operación incluye el despliegue de buques de la Marina estadounidense cerca de las aguas territoriales de Venezuela y surgió luego de la orden del presidente Donald Trump de combatir los cárteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares.

Días atrás, la Administración norteamericana declaró al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista. Además, aumentó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares.

De acuerdo con informes que han surgido recientemente, el despliegue militar de Estados Unidos incluye ocho buques de guerra, así como una movilización por aire con aviones de vigilancia, lo que ha elevado la tensión en la región.

Además, ha llevado al régimen madurista a movilizar en aguas del Caribe "patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba en aguas territoriales", según reveló el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López.

Fuerzas Armadas Colombinas - Foto referencia: EFE
Ponte al Día

"COPES: Comando Élite", el documental que retrata el proceso exigente de entrenamiento de la unidad de operaciones especiales de la Policía colombiana

