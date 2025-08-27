NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El consultor y experto en seguridad Santiago García, así como Oláguer Chacón, analista internacional especializado en geopolítica, debatieron sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe contra el narcotráfico.

El consultor y experto en seguridad Santiago García se refirió durante el programa La Noche de NTN24 al despliegue naval de EE. UU. en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir carteles de la droga de la región, incluido el denominado Cartel de los Soles, cuyo líder asegura es Nicolás Maduro.

La operación incluye el despliegue de buques de la Marina estadounidense cerca de las aguas territoriales de Venezuela e incluye ocho buques de guerra, así como una movilización por aire con aviones de vigilancia, lo que ha elevado la tensión en la región.

o

Según dijo García, el despliegue militar estadounidense tiene otros objetivos más allá de la lucha contra el narcotráfico: “Estados Unidos tiene una capacidad de guerra electrónica de detección lo suficientemente potente para no tener que hacer ese despliegue tan grande y tan costoso”, dijo, asegurando que “está sobredimensionado el despliegue” que “tiene otros objetivos claros detrás”.

En cuanto a la movilización de buques de guerra altamente equipados por parte de Estados Unidos, el analista indicó que “solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina”.

o

“Lo que estamos viendo con esta movilización, en principio de tres destructores, de los aproximadamente 75 barcos exactamente iguales que tiene (Estados Unidos), y hay en producción unos nueve más, nos da una idea del gran poder que tiene la Armada norteamericana y en general el Ejército y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, dijo.

Indicó que “lo que estamos viendo es un desplazamiento que tiene un objetivo estratégico y táctico a la vez”. “Están mandando una fuerza de tarea y ataque y de respuesta que puede ser lo suficientemente versátil a una situación que puede evolucionar”, aseguró.

A su turno, Oláguer Chacón, analista internacional especializado en geopolítica, precisó que “se trata de una operación muy específica” que el tamaño de la fuerza está demostrando.

“El mensaje que envía Estados Unidos es que es solo el principio, que está dispuesto a escalar la situación (...) también hay que tener en cuenta la recompensa que está ofreciendo el Gobierno de Estados Unidos por Nicolás Maduro”, señaló.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Narcotráfico

Caribe

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Frontera entre Perú y Colombia - AFP
Frontera

"Hay que volver a restablecer la frontera en este tramo": analista sobre tensión diplomática entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa en el río Amazonas

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Mario Diaz-Balart y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es hora de que Maduro se largue ya": congresista Mario Diaz-Balart sobre despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Frontera entre Perú y Colombia - AFP
Frontera

"Hay que volver a restablecer la frontera en este tramo": analista sobre tensión diplomática entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa en el río Amazonas

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Guido Carrillo y Falcao en su paso por Mónaco - Foto: EFE
Falcao

Excompañero de Falcao en el Mónaco llenó de elogios al colombiano: “Destaco la mentalidad y ambición”

Científicos reconstruyen rostro de mujer prehistórica - AFP
Historia

Así se ve el rostro de una mujer prehistórica que vivió hace unos 10.500 años luego de ser reconstruido por artistas y científicos

Shakira - Foto EFE
Shakira

Exnovio de Shakira fue captado disfrutando de uno de sus conciertos en Estados Unidos

Mario Diaz-Balart y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es hora de que Maduro se largue ya": congresista Mario Diaz-Balart sobre despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

.
María Corina Machado

María Corina Machado se pronuncia sobre lectura de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe: "La verdadera justicia se impondrá en su país y en el nuestro"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano