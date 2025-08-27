"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

El consultor y experto en seguridad Santiago García se refirió durante el programa La Noche de NTN24 al despliegue naval de EE. UU. en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir carteles de la droga de la región, incluido el denominado Cartel de los Soles, cuyo líder asegura es Nicolás Maduro.

La operación incluye el despliegue de buques de la Marina estadounidense cerca de las aguas territoriales de Venezuela e incluye ocho buques de guerra, así como una movilización por aire con aviones de vigilancia, lo que ha elevado la tensión en la región.

Según dijo García, el despliegue militar estadounidense tiene otros objetivos más allá de la lucha contra el narcotráfico: “Estados Unidos tiene una capacidad de guerra electrónica de detección lo suficientemente potente para no tener que hacer ese despliegue tan grande y tan costoso”, dijo, asegurando que “está sobredimensionado el despliegue” que “tiene otros objetivos claros detrás”.

En cuanto a la movilización de buques de guerra altamente equipados por parte de Estados Unidos, el analista indicó que “solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina”.

“Lo que estamos viendo con esta movilización, en principio de tres destructores, de los aproximadamente 75 barcos exactamente iguales que tiene (Estados Unidos), y hay en producción unos nueve más, nos da una idea del gran poder que tiene la Armada norteamericana y en general el Ejército y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, dijo.

Indicó que “lo que estamos viendo es un desplazamiento que tiene un objetivo estratégico y táctico a la vez”. “Están mandando una fuerza de tarea y ataque y de respuesta que puede ser lo suficientemente versátil a una situación que puede evolucionar”, aseguró.

A su turno, Oláguer Chacón, analista internacional especializado en geopolítica, precisó que “se trata de una operación muy específica” que el tamaño de la fuerza está demostrando.

“El mensaje que envía Estados Unidos es que es solo el principio, que está dispuesto a escalar la situación (...) también hay que tener en cuenta la recompensa que está ofreciendo el Gobierno de Estados Unidos por Nicolás Maduro”, señaló.