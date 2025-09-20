NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Régimen venezolano

YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro tras denuncia por "usurpación de la presidencia"

septiembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro en la tarde del viernes tras la denuncia del medio argentino 'Guarimba Digital', que calificaba la cuenta como un espacio de "usurpación de la presidencia".

"Esta página no está disponible. Disculpa las molestias", es el mensaje que aparece desde el viernes al momento de la búsqueda de la cuenta de la cabeza del régimen.

El canal contaba con 233.000 suscriptores y Maduro solía utilizarlo para transmitir en vivo algunos eventos públicos, aunque el régimen no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la novedad digital.

El medio venezolano a favor del régimen, Telesur indicó, antes de que se conocieran los detalles, que "sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de Estados Unidos contra Venezuela".

"Si bien no se ha confirmado el carácter político del cierre de la cuenta, tampoco puede descartarse", añadió el medio en otro mensaje.

Estados Unidos, cabe recordar, inició un despliegue militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de las drogas, incluido el Cartel de los Soles, designado como organización terrorista por Washington.

YouTube, cabe precisar, es una empresa estadounidense propiedad de Google, que adquirió la plataforma en 2006 por 1.650 millones de dólares en acciones.

Antes de su compra por Google, YouTube fue fundada por los exempleados de PayPal, Chad Hurley, Jawed Karim y Steve Chen en febrero de 2005.

Tras denunciar que había una supuesta "amenaza militar" contra Venezuela ante el despliegue, Maduro ordenó la movilización de efectivos militares en las fronteras, así como tres días de ejercicios militares esta semana en la isla La Orchila, en el norte del país y llamó al adiestramiento de civiles en los barrios.

El año pasado, Maduro denunció que la red social TikTok bloqueó sus transmisiones en vivo en medio de la crisis desatada por las protestas contra su controversial reelección, en la que hubo fraude según varios sectores nacionales e internacionales, y ese mismo año ordenó la suspensión de X en Venezuela.

Antes, en 2021, la cuenta de Facebook del cabecilla del régimen venezolano fue bloqueada durante un mes tras promocionar un medicamento contra el Covid-19.

