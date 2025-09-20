Tanques militares tomaron autopistas de Caracas en el último día del despliegue ordenado por Maduro

Salieron desde Fuerte Tiuna hasta Petare. Los tanques y vehículos militares de la Fuerza Armada comandada por Nicolás Maduro recorrieron la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, antes Francisco Fajardo, en Caracas.

VEA TAMBIÉN "Sácalos ahora mismo o el precio que pagues será incalculable": dura advertencia del presidente Trump al régimen de Maduro en Venezuela o

Es el intento de Maduro de demostrar fuerza ante el despliegue de estadounidense en el Caribe, para destruir el narcotráfico del Cartel de los Soles, del que Trump señala a Maduro y a su cúpula militar de liderar para "inundar" de droga a Estados Unidos.

Despliegue militar en Caracas - Juan Barreto , AFP

No solo estaban los militares de la Fuerza Armada, sino también colectivos y milicias, así como las policías del Estado.

Forman parte de la "operación Caribe Soberano 200" que comenzó el jueves y culminan este sábado y que incluye a la isla de La Orchila, a menos de una hora de Caracas.

VEA TAMBIÉN Expertos consideran que el régimen de Nicolás Maduro se está quedando solo, sin apoyo internacional o

Maduro pidió no solo mantener en alerta a los voluntarios civiles que se alistaron en las Milicias sino sumar a los barrios, que históricamente fue bastión del chavismo hasta que en las últimas elecciones la decepción se ha hecho presente.

Además de curiosidad, lo único que generó el desfile en Caracas fue una molestia colectiva por el trancón en esta arteria vial que cruza la capital de oeste a este.