NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro ordena adiestramiento militar en los barrios: "Nos preparamos por si acasito"

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro en La Guaira
Para el régimen venezolano, Washington busca invadir el país, debido a que permanece desde hace un mes en aguas cercanas a Venezuela, un ostensible despliegue militar.

Con 25.000 soldados desplegados en las fronteras, alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana para "defender la Patria", este jueves Nicolás Maduro anunció que enviará militares a los barrios y comunidades populares del país, para que entrenen a la población en el manejo de armas.

"El próximo sábado 20 de septiembre, los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas", dijo Maduro, en medio de tensiones con el gobierno de Donald Trump, ante un despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico.

Para el régimen venezolano, Washington busca invadir el país, debido a que permanece desde hace un mes en aguas cercanas a Venezuela, un ostensible despliegue militar que ha eliminado tres embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos.

"Nosotros no nos metemos con nadie pero nos preparamos por si acasito se necesitara", expresó el líder del chavismo sobre los ejercicios.

"Lo que hay detrás es un plan imperial para un cambio de régimen e imponer un gobierno títere de Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo que es la mayor reserva del mundo, y el gas, que es la cuarta del mundo. Pero no ha ocurrido ni ocurrirá", replicó.

Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en señalar a Maduro de liderar el Cartel de los Soles y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Ver más

