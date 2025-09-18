NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Despliegue militar

Divulgan primeras imágenes de los ejercicios militares ordenados por Maduro en La Orchila

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Los ejercicios se extenderán hasta el sábado.

Tras la orden del régimen de Maduro de ejecutar ejercicios militares en el Caribe, surgen las primeras imágenes de la Fuerza Armada en la isla de La orchila.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López informó que los ejercicios serán desde el miércoles y hasta el sábado 20 de septiembre, en lo que han llamado "Caribe Soberano 200".

Telesur publicó un video de lo que parecen ser los lanzamisiles que, según la periodista Madelein García, se ejecutaron en el archipiélago en horas de la madrugada.

"Esto ocurrió en la noche, en el ejercicio militar en La Orchila Fuerza de Tarea Caribe Soberano 200", escribió en el post.

La isla con una superficie de 48,7 kilómetros cuadrados, es sede de un campamento militar y de la Base Aeronaval C/N Antonio Díaz, al que solo tienen acceso el presidente, familiares del presidente y sus allegados, personal militar y altos oficiales gubernamentales.

"Nuestro comandante en jefe nos ha ordenado una maniobra de campaña. Se va a realizar en la isla de La Orchila, un territorio que ha servido para ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio que implica una fuerza de tarea. Habrá despliegues de medio de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos y drones aéreos. Vamos a implementar acciones de guerra electrónica", informó Padrino.

Estados Unidos por su parte sigue avanzando con maniobras contra el Cartel de los Soles, al que declaró como organización terrorista, a cargo de Nicolás Maduro.

La máxima autoridad del FBI pidió tratarlos como a Al Qeda.

Venezuela usa los cazas de combate, operaciones anfibias y ejercicios terrestres.

Según, participan más de 2.500 efectivos, 12 buques de guerra, 22 aeronaves y helicópteros.

Padrino López dijo que también ejecutará acciones de guerra electrónica, como intervención de comunicaciones, bloqueo de transmisiones enemigas y neutralización de sistemas de comando y control.

