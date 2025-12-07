Ante la inminente presión de Estados Unidos, Venezuela incorporó más de 5000 nuevos soldados a la Fuerza Armada

El régimen de Nicolás Maduro incorporó cerca de 5600 nuevos soldados a la Fuerza Armada venezolana. Esto con la finalidad de reforzar el pie de fuerza en la nación sudamericana ante una posible "invasión imperialista" por parte de los Estados Unidos.

Esta acción que llevó a cabo la dictadura chavista se da tan solo unos días después de que el presidente Donald Trump asegurara que, muy pronto, muy pronto comenzaría la intervención de las fuerzas militares estadounidenses en territorio venezolano.

“Venezuela tiene una Fuerza Armada, junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada; por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio”, aseguró el coronel Gabriel Alejandro Rendón Vilchez en medio de la ceremonia que se celebró el pasado sábado.

Asimismo, ante la intensificación de las acciones en contra del narcotráfico en la región, especialmente frente al 'Cartel de los Soles', grupo narcoterrorista presuntamente liderado por el dictador Nicolás Maduro. Desde Venezuela señalan que, ante las repetidas amenazas del presidente Donald Trump de invadir la nación sudamericana, se ha incrementado la intención de los jóvenes de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Venezolana.

“En estos momentos, cuando el imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa, falsaria, arrogante a nuestra patria, nuestro pueblo, los jóvenes acuden por miles a integrarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, afirmó Rendón Vilchez en medio de su discurso Fuerte Tiuna en el complejo militar más grande de Venezuela.

A la incorporación de más de 5000 nuevos soldados se le suma la inauguración de la nueva Academia de la Policía Nacional Bolivariana, la cual fue inaugurada directamente por Nicolás Maduro, quien en medio de la entrega oficial de este centro académico señaló que "se van a preparar los mejores profesionales de este mundo, de este planeta tierra".

En medio de su discurso, el líder del régimen aseguró que "la patria está segura y en paz".

Hace unos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a su campaña contra las drogas y el despliegue militar en el Caribe que desde hace varios meses llevan a cabo las Fuerzas Armadas de su país, el cual ha realizado más de 20 ataques contra narcolanchas y dejando al menos 87 muertes.

Desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que las drogas que ingresan al país por mar han disminuido un 94% y reiteró sus planes para comenzar operaciones similares en tierra, una promesa que ha hecho desde hace varios días.

"Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos", dijo.