Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro y Cabello madrugan para anunciar la militarización de los estados Carabobo y La Guaira

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
El régimen dice que ha desvelado un plan para colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello hicieron el anuncio de la militarización de los estados La Guaira y Carabobo, como parte de los ejercicios militares que el chavismo ha llamado "operación Independencia 200".

El despliegue se ejecuta horas después de que la administración Trump ha ordenado eliminar las conversaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, según informó NYT.

"Así vamos a iniciar el día de hoy una nueva modalidad de activación por zonas de defensa integral", informaba en contacto telefónico a VTV Nicolás Maduro.

El jefe del régimen indicó que los funcionarios militares y policiales ya se mantienen en sus puntos de activación, al tiempo que señaló que desde las 5:00 de la mañana la milicia bolivariana, fuerzas sociales y populares deben prepararse para dar cumplimiento a las 27 acciones territoriales.

"Así iremos paso a paso, afinando la maquinaria militar popular de este poderoso movimiento nacional por la defensa de nuestra paz, nuestra soberanía y nuestro derecho al futuro", expresó.

Entretanto, Cabello dijo a VTV que a las "5:09 minutos de la mañana, hemos arrancado este extraordinario ejercicio con la Diana de Carabobo, porque la Diana de Carabobo es recordar la Patria, la Diana Carabobo es recordar a nuestro amado Comandante Hugo Chávez y este ejercicio de despliegue que hoy hacemos en el estado de La Guaira y también al estado Carabobo se convoca a una institución, un organismo creado, activado, para lo que es la defensa integral de la nación".

Agregó que la "operación de resistencia activa prolongada que nuestro Pueblo asume con entereza, con fortaleza, siempre con la humildad que nos caracteriza en Venezuela"... "en Venezuela las armas de la República reposan en manos de nuestro Pueblo".

