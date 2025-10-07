"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

El gobierno de Estados Unidos ha decidido poner fin a cualquier intento de mantener un diálogo diplomático con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según informa The New York Times.

Esta decisión marca un giro significativo en la política estadounidense hacia el país sudamericano, allanando el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes en la región.

La cancelación de los contactos diplomáticos refuerza la línea dura dentro de la administración Trump y deja de lado los esfuerzos de mediación que habían sido encabezados por Richard Grenell.

Hasta el 25 de septiembre, Estados Unidos aún intentaba mantener cierto nivel de comunicación con el gobierno de Maduro, en medio de un despliegue naval en el Caribe Sur como parte de una ofensiva contra el narcotráfico.

Al respecto, Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá y académico, se refirió a la situación.

"Estamos en presencia de una escalada de vigilancia militar, de diplomacia coercitiva, donde el uso de una flota armada y la misma narrativa de Donald Trump de autorizar la escalada incluso en tierra contra el narcoestado es un hecho que ya no comporta aproximaciones diplomáticas de orden retórico", dijo.

El experto señala que esta situación no tiene precedentes en Latinoamérica, describiendo la aplicación de una "diplomacia de fuerza" contra lo que Estados Unidos considera un "narcoestado".

Viera Blanco enfatiza que se trata de “un conflicto contra fuerzas catalogadas como terroristas, más que una guerra internacional convencional”.

Respecto a las posibilidades de reabrir canales de negociación, el exembajador considera que cualquier diálogo estaría condicionado a la dimisión de Maduro.

"Si antes de una escalada que progresivamente se irá viendo, el señor Maduro quiere ver un canal, repito, que consista en su propia entrega, en su dimisión está llevándonos a un camino de resolución en Venezuela".

La situación se complica aún más con las recientes declaraciones del régimen sobre un supuesto plan para atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Viera Blanco considera poco probable que se materialice tal amenaza, ya que "catalizaría lo que ya está anunciado: un conflicto armado no internacional, con objetivos muy puntuales desde el punto de vista militar".

“El régimen lo que sí está provocando, de alguna manera, es ser escuchado o que se mantenga un canal de negociación bajo una estructura, que es la estructura bajo la condición de chantaje y de extorsión”, afirmó.