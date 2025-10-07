NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Martes, 07 de octubre de 2025
Estados Unidos

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La administración Trump intensifica su postura frente a Venezuela, dejando de lado los esfuerzos de mediación y aumentando la presencia militar en aguas internacionales cercanas a la costa venezolana.

El gobierno de Estados Unidos ha decidido poner fin a cualquier intento de mantener un diálogo diplomático con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según informa The New York Times.

Esta decisión marca un giro significativo en la política estadounidense hacia el país sudamericano, allanando el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes en la región.

La cancelación de los contactos diplomáticos refuerza la línea dura dentro de la administración Trump y deja de lado los esfuerzos de mediación que habían sido encabezados por Richard Grenell.

o

Hasta el 25 de septiembre, Estados Unidos aún intentaba mantener cierto nivel de comunicación con el gobierno de Maduro, en medio de un despliegue naval en el Caribe Sur como parte de una ofensiva contra el narcotráfico.

Al respecto, Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá y académico, se refirió a la situación.

"Estamos en presencia de una escalada de vigilancia militar, de diplomacia coercitiva, donde el uso de una flota armada y la misma narrativa de Donald Trump de autorizar la escalada incluso en tierra contra el narcoestado es un hecho que ya no comporta aproximaciones diplomáticas de orden retórico", dijo.

El experto señala que esta situación no tiene precedentes en Latinoamérica, describiendo la aplicación de una "diplomacia de fuerza" contra lo que Estados Unidos considera un "narcoestado".

Viera Blanco enfatiza que se trata de “un conflicto contra fuerzas catalogadas como terroristas, más que una guerra internacional convencional”.

Respecto a las posibilidades de reabrir canales de negociación, el exembajador considera que cualquier diálogo estaría condicionado a la dimisión de Maduro.

"Si antes de una escalada que progresivamente se irá viendo, el señor Maduro quiere ver un canal, repito, que consista en su propia entrega, en su dimisión está llevándonos a un camino de resolución en Venezuela".

o

La situación se complica aún más con las recientes declaraciones del régimen sobre un supuesto plan para atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Viera Blanco considera poco probable que se materialice tal amenaza, ya que "catalizaría lo que ya está anunciado: un conflicto armado no internacional, con objetivos muy puntuales desde el punto de vista militar".

“El régimen lo que sí está provocando, de alguna manera, es ser escuchado o que se mantenga un canal de negociación bajo una estructura, que es la estructura bajo la condición de chantaje y de extorsión”, afirmó.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Venezuela

Donald Trump

Maduro

Diplomáticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es más que una herramienta y una estrategia de campaña": congresista Lina María Garrido sobre propuesta de Constituyente de Petro en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen de Maduro está en jaque en este momento y una intervención sería el jaque mate”: Antonio de la Cruz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿El diálogo entre Israel y Hamás será el principio del fin de la guerra?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Política

Ver más
Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro | Foto AFP
Colombia

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Cuba sólo daría su apoyo político a Maduro frente a una guerra con EE.UU.: "Estamos muy preocupados"

Diana Diago, concejal de Bogotá
Colombia

"La política necesita de mujeres porque nosotras representamos grandes cosas": Diana Diago, concejal de Bogotá

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ciclista italiano Giovanni Carboni | Foto: AFP
Ciclistas

Ciclista que portó el maillot de mejor joven en el Giro de Italia 2019 fue suspendido por caso de dopaje

Emotivas palabras de Maleja Restrepo y Tattán Mejía tra la partida del padre de la presentadora - Fotos: Instagram @maleja_restrepo
Influencer

“Eres un papá increíble”: el mensaje emotivo de Maleja Restrepo tras el fallecimiento de su padre

Gustavo Petro, presidente de Colobia, y Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano - Fotos: EFE
Presos políticos en Venezuela

Petro pidió la liberación de Enrique Márquez y los colombianos detenidos por el régimen venezolano: "Un pueblo dividido es fácil de invadir"

Nicolás Maduro envió carta al papa León - Fotos: AFP
Nicolás Maduro

Maduro envió una carta al papa León XIV y le pidió intervenir por la “paz y la estabilidad” de Venezuela

Hamburguesa venezolana | Foto Canva
Recetas

Así se prepara la hamburguesa chuletón, el secreto venezolano que combina dulzura, sabor ahumado y tradición

Gustavo Petro/ Mike Waltz - Fotos AFP
Consejo de Seguridad de la ONU

Estados Unidos critica políticas "irresponsables" del presidente Petro ante la ONU: "está socavando el progreso hacia una paz duradera"

Varios tiroteos durante el último fin de semana de septiembre en EE. UU. - Foto referencia: EFE
Tiroteo

Fin de semana oscuro en EE. UU.: se reportaron tiroteos en cuatro ciudades; Trump condenó ataque en iglesia cristiana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda