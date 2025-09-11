NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Brasil

Tribunal Supremo de Brasil logra los tres votos mínimos necesarios para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La magistrada Carmen Lúcia Antunes dio su voto a favor de condenar al exmandatario.

El histórico juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro entró a su recta final este jueves 11 de septiembre, con el esperado voto de los dos últimos jueces que deben determinar si el exmandatario va a la cárcel por supuesta conspiración golpista.

Recientemente, la magistrada Carmen Lúcia Antunes, del Supremo Tribunal Federal, dio su voto a favor de condenar al exmandatario de 70 años, alineándose con los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino.

o

Con el voto de Antunes se completaron los tres votos mínimos necesarios para declarar culpable a Bolsonaro de liderar un plan destinado a entorpecer la transición política en 2023.

"La ley debe ser aplicada igualmente para todos", dijo Antunes al exponer su voto.

En total son cinco los jueces que deben decidir el futuro judicial del expresidente, de los cuales uno, Luiz Fux, optó por la absolución y advirtió contra un juicio "político" a Bolsonaro.

Aunque se necesita una mayoría simple de tres votos para un veredicto contra el político de ideología de derecha, la sentencia oficial no será adoptada formalmente hasta que el quinto juez, Cristiano Zanin, se haya pronunciado.

o

Jair Bolsonaro, quien estuvo al frente del Gobierno de Brasil entre 2019 y 2022, se enfrenta a una condena de 40 años de prisión si el Tribunal Supremo dictamina que lideró una supuesta organización criminal armada para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 con Luiz Inácio Lula da Silva.

Junto al exmandatario también están siendo acusados otros siete de sus excolaboradores, entre ellos exministros y jefes militares, quienes son señalados de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado.

El exmandatario, quien se encuentra en arresto domiciliario, no ha asistido a las audiencias en el tribunal de Brasilia por presuntos problemas de salud. Precisamente, la justicia del país le otorgó un permiso para un procedimiento médico menor en un hospital de la capital este domingo, día en el que podría ser objeto de una condena.

Temas relacionados:

Brasil

Juicio

Justicia

Jair Bolsonaro

Golpe de Estado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 tuvo acceso a una de las bases clave en el entrenamiento de los marines en EE. UU., mismos que fueron desplegados cerca de las costas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Tragedia en México por explosión de camión que trasportaba gas - AFP
Explosión

Aumenta a seis el número de muertos por explosión de un camión con gas en México

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

Más de Judicial

Ver más
Corte de EE. UU. anuló multa de USD 464 millones contra Donald Trump - Foto: AFP
Donald Trump

La División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York anuló multa de USD 464 millones contra Donald Trump

Tarek William Saab - Foto AFP
Ministerio Público

Fiscal de Maduro anuncia la detención de 14 jueces y fiscales en un estado por "corrupción"

Jeanine Áñez, expresidente de Bolivia (EFE)
Jeanine Áñez

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., de visita en México - Foto: EFE
Marco Rubio

"México va a seguir buscando mitigar la posibilidad de mayor presión estadounidense": Arturo Sarukhán, exembajador en EE. UU., analiza la visita de Marco Rubio a Claudia Sheinbaum

Donald Trump - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Visado

Inesperada decisión de Trump sobre país que le pidió "poner fin al acoso" contra estudiantes advertidos con que se les revocaran "agresivamente" sus visas

Nicolás Maduro y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Contundentes declaraciones de Marco Rubio contra Nicolás Maduro: "No es un gobierno ni es un régimen político; es un narcotraficante y un terrorista"

Amaranto Perea y Néstor Lorenzo | Foto: EFE
Selección Colombia

"Tampoco es normal tener una racha tan larga sin victorias": exfutbolista de la selección Colombia que no jugó Mundial de 2014 por lesión sobre proceso de Néstor Lorenzo

Selección Colombia vs. Bolivia - Foto AFP
Selección Colombia

Fechas y próximos rivales confirmados de la selección Colombia antes del Mundial

Néstor Lorenzo | Foto: AFP
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo enfureció al ser cuestionado sobre su supuesta pelea con Jhon Durán: “Esa gente le hace mal al fútbol colombiano”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal