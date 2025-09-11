Tribunal Supremo de Brasil logra los tres votos mínimos necesarios para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado

El histórico juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro entró a su recta final este jueves 11 de septiembre, con el esperado voto de los dos últimos jueces que deben determinar si el exmandatario va a la cárcel por supuesta conspiración golpista.

Recientemente, la magistrada Carmen Lúcia Antunes, del Supremo Tribunal Federal, dio su voto a favor de condenar al exmandatario de 70 años, alineándose con los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino.

VEA TAMBIÉN Tercer juez de caso Bolsonaro difiere con los dos primeros veredictos y vota para absolver al expresidente de presunto complot golpista o

Con el voto de Antunes se completaron los tres votos mínimos necesarios para declarar culpable a Bolsonaro de liderar un plan destinado a entorpecer la transición política en 2023.

"La ley debe ser aplicada igualmente para todos", dijo Antunes al exponer su voto.

En total son cinco los jueces que deben decidir el futuro judicial del expresidente, de los cuales uno, Luiz Fux, optó por la absolución y advirtió contra un juicio "político" a Bolsonaro.

Aunque se necesita una mayoría simple de tres votos para un veredicto contra el político de ideología de derecha, la sentencia oficial no será adoptada formalmente hasta que el quinto juez, Cristiano Zanin, se haya pronunciado.

VEA TAMBIÉN Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía o

Jair Bolsonaro, quien estuvo al frente del Gobierno de Brasil entre 2019 y 2022, se enfrenta a una condena de 40 años de prisión si el Tribunal Supremo dictamina que lideró una supuesta organización criminal armada para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 con Luiz Inácio Lula da Silva.

Junto al exmandatario también están siendo acusados otros siete de sus excolaboradores, entre ellos exministros y jefes militares, quienes son señalados de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado.

El exmandatario, quien se encuentra en arresto domiciliario, no ha asistido a las audiencias en el tribunal de Brasilia por presuntos problemas de salud. Precisamente, la justicia del país le otorgó un permiso para un procedimiento médico menor en un hospital de la capital este domingo, día en el que podría ser objeto de una condena.