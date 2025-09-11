NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jair Bolsonaro

Tribunal Supremo de Brasil condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por supuesto intento de golpe de Estado

septiembre 11, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Otros siete implicados en el supuesto golpe de Estado también fueron condenados.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a 27 años y 3 meses de cárcel por haber intentado un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022.

"En resumen, 27 años y tres meses de pena privativa de libertad", dijo el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, al anunciar la sentencia contra el líder de la derecha de Brasil.

En total, cuatro jueces votaron a favor de condenar al expresidente, mientras que solo uno se opuso.

Estos son los delitos y años de condena contra el expresidente:

  • Organización criminal : 7 años y 7 meses.
  • Abolición violenta del Estado Democrático de Derecho : 6 años y 6 meses.
  • Golpe de Estado : 8 años y 2 meses
  • Daños calificados : 2 años y 6 meses.
  • Deterioro de Activos : 2 años y 6 meses.

En total son 27 años y 3 meses, además de 124 días de multa equivalentes a dos salarios mínimos por cada uno.

Jair Bolsonaro, quien estuvo al frente del Gobierno de Brasil entre 2019 y 2022, fue señalado como culpable de liderar una supuesta organización criminal armada para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 con Luiz Inácio Lula da Silva.

Junto al exmandatario también fueron condenados otros siete de sus excolaboradores, entre ellos exministros y jefes militares, quienes son señalados de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado.

El exmandatario, quien se encuentra en arresto domiciliario, no ha asistido a las audiencias en el tribunal de Brasilia por presuntos problemas de salud. Precisamente, la justicia del país le otorgó un permiso para un procedimiento médico menor en un hospital de la capital este domingo, día en el que podría ser objeto de una condena.

