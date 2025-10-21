NTN24
Marco Rubio

Marco Rubio celebra la absolución del expresidente Álvaro Uribe sobre quien dice que por años ha sufrido persecución política en su contra

octubre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Marco Rubio/ Álvaro Uribe - Foto AFP
El secretario de Estado de los Estados Unidos escribió en su cuenta de X un post en el que se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, celebró este martes la absolución del expresidente de Colombia Álvaro Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

"La justicia colombiana ha prevalecido al absolver al expresidente Uribe tras años de caza política en su contra y su familia", escribió Rubio en inglés en su cuenta oficial de la red social X, en el mismo post que agregó el hashtag en español "#UribeInocente".

El mensaje de Rubio se dio apenas horas después de que la justicia colombiana revocara la condena contra el exmandatario por presuntamente sobornar testigos en un caso en el que se le vinculaba, supuestamente, con grupos paramilitares.

El líder de la derecha colombiana, de 73 años, se había convertido en agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente y privado de la libertad con la máxima pena posible por los cargos que enfrentaba, en una decisión de primera instancia que apeló su defensa.

Pero el Tribunal Superior de Bogotá dejó el martes sin efecto la sentencia de culpabilidad por ambos cargos, por la que había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

El Tribunal aseguró que no encontró pruebas suficientes para incriminar a Uribe e indicó que los audios que se usaron como pruebas fueron ilegales y argumentó fallas en la "metodología" de la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que decidió en primera instancia.

Rubio, cabe resaltar, ya se había pronunciado sobre la situación luego del fallo en primera instancia de Heredia, en otra publicación en la que resaltó el trabajo del exjefe de Estado que hoy lidera la oposición del actual presidente de izquierda, Gustavo Petro.

"El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante", escribió también en X a finales de septiembre tras el fallo en primera instancia.

