Marco Rubio confirma que EE. UU. declara grupos terroristas a Los Choneros y Los Lobos: "Cooperan con carteles de Venezuela, Colombia y México"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó en rueda de prensa con la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, que las organizaciones criminales Los Choneros y Los Lobos han sido declaradas como terroristas por su país.

“Hemos designado como grupos terroristas a los Lobos y los Choneros”, afirmó Marco Rubio en el encuentro con medios.

Mencionó que este tipo de grupos han crecido en su influencia en el hemisferio debido al apoyo de carteles de Colombia y Venezuela.

“Ustedes lo han vivido en zonas específicas. Estos grupos han ido creciendo en su influencia por el dinero que les entra a través de su cooperación con grupos del extranjero por carteles de Venezuela, Colombia y México”, precisó.

“Es una amenaza extranjera que está afectando al interior de este país. Es una amenaza para nosotros también. Ustedes sufren la violencia pero la mayoría de esa droga es destinada a Estados Unidos donde mueren miles de personas”, indicó sobre el efecto de los grupos del narcotráfico en todo el continente.

Rubio además aseveró que en el encuentro con Sommerfeld se habló sobre “la posibilidad de estacionar elementos militares de Estados Unidos”. Aunque, manifestó que es una decisión que no se ha tomado.

Ecuador sufre la violencia de numerosas bandas ligadas a cárteles internacionales y se convirtió en la nación más peligrosa de Latinoamérica con 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.

Desde la llegada al poder de Noboa y Trump, ambos países estrecharon lazos. Ecuador recibe apoyo logístico y de inteligencia de Washington y recientemente restableció la extradición de sus ciudadanos a Estados Unidos.

Además, Noboa planea reformar la Constitución vía consulta popular para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país.