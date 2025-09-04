Marco Rubio dice que Rafael Correa sacó base militar de EE. UU. en Manta para “ayudar a narcos”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llevó a cabo una gira por México y Ecuador como parte de la política del Gobierno Trump para luchar contra el narcotráfico.

En su visita a Quito, el secretario estrechó lazos con el gobierno de su aliado Daniel Noboa en la lucha contra el tráfico de droga y subió el tono contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien llamó "fugitivo de la justicia estadounidense".

Asimismo, el secretario apuntó contra el expresidente izquierdista Rafael Correa, a quien culpó de la crisis de seguridad en el país al decidir sacar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de territorio ecuatoriano.

“Ecuador es un país soberano. Ellos tendrían que invitarnos. Cuando estuvimos allí en 2009, Correa nos pidió que nos fuéramos, porque no le gustábamos mucho y, supongo, quería ayudar a los narcotraficantes. Así que nos fuimos", dijo.

No obstante, dejó la puerta abierta para que Ecuador retome la presencia militar estadounidense: "Pero si nos invitan a regresar, lo consideraremos muy seriamente, porque se trata de la solicitud de un aliado en una parte muy estratégica del mundo. Nadie es tan estratégico como lo es Ecuador.”

La visita de Rubio a Ecuador:

Fuertemente escoltado en el palacio presidencial, Rubio anunció que Estados Unidos proporcionaría casi 20 millones de dólares en ayuda para la seguridad, incluidos seis millones en drones.

Asimismo, Rubio señaló que Estados Unidos va a designar a los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras.

La visita de Rubio a Ecuador no es casualidad, su política férrea contra el crimen se asemeja a la de Noboa, quien además ha desplegado a las fuerzas armadas para combatir a los grupos criminales que en los últimos años en el país.

Ecuador, por su parte, se convirtió uno de los países más peligrosos de América Latina por cuenta de las bandas criminales que ganaron terreno en varias ciudades.