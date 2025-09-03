Marco Rubio se reúne con Sheinbaum en medio de la ofensiva de EE. UU. contra el narcotráfico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne este miércoles con la presidente de México, Claudia Sheinbaum, un día después de que el gobierno estadounidense escaló la presión sobre los cárteles mediante un ataque dirigido contra una embarcación en el Caribe.

Entre los principales puntos de la agenda se encuentra la lucha contra el crimen organizado y la inmigración irregular.

Poco antes de recibir a Rubio, Sheinbaum declaró que "no es verdad" que esté asustada y que México esté controlado por los cárteles del narcotráfico, como afirmó Trump la semana pasada en una entrevista.

Sheinbaum ha insistido en que cualquier "intervención" militar estadounidense en México es una línea roja. "No aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias", dijo la presidenta el martes.

Trump anunció la muerte de 11 "narcotraficantes" en el ataque en el Caribe, quienes presuntamente formaban parte del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, designado como organización "terrorista" por Estados Unidos.

La acción militar marcó una escalada en las acciones de Estados Unidos luego de que Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza el uso del ejército contra los cárteles del narcotráfico.

Estados Unidos "va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen", dijo Rubio el martes.

Pero Venezuela es un caso singular, ya que Estados Unidos no reconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, un izquierdista cuya última elección en 2024 fue denunciada como fraudulenta por la oposición.

Sheinbaum, quien también proviene de la izquierda, ha buscado una relación pragmática con Trump, quien ha expresado respeto por ella a pesar de sus duros comentarios en el pasado sobre los mexicanos.

Al igual que su predecesor y copartidario Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum ha cooperado en gran medida con Trump en su prioridad clave de frenar la migración hacia Estados Unidos.

México ha reforzado la vigilancia en sus zonas limítrofes en los últimos años, incluyendo su propia frontera sur, una puerta de entrada para migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

La administración de Trump ya ha impuesto una serie de nuevas sanciones con la esperanza de debilitar a los principales cárteles en México.

El republicano culpa a los narcotraficantes por el flujo de fentanilo, el poderoso opioide sintético detrás de una epidemia de sobredosis en Estados Unidos.