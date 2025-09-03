NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Claudia Sheinbaum

Marco Rubio se reúne con Sheinbaum en medio de la ofensiva de EE. UU. contra el narcotráfico

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Entre los principales puntos de la agenda se encuentra la lucha contra el crimen organizado y la inmigración irregular.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne este miércoles con la presidente de México, Claudia Sheinbaum, un día después de que el gobierno estadounidense escaló la presión sobre los cárteles mediante un ataque dirigido contra una embarcación en el Caribe.

Entre los principales puntos de la agenda se encuentra la lucha contra el crimen organizado y la inmigración irregular.

Poco antes de recibir a Rubio, Sheinbaum declaró que "no es verdad" que esté asustada y que México esté controlado por los cárteles del narcotráfico, como afirmó Trump la semana pasada en una entrevista.

Sheinbaum ha insistido en que cualquier "intervención" militar estadounidense en México es una línea roja. "No aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias", dijo la presidenta el martes.

o

Trump anunció la muerte de 11 "narcotraficantes" en el ataque en el Caribe, quienes presuntamente formaban parte del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, designado como organización "terrorista" por Estados Unidos.

La acción militar marcó una escalada en las acciones de Estados Unidos luego de que Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza el uso del ejército contra los cárteles del narcotráfico.

Estados Unidos "va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen", dijo Rubio el martes.

Pero Venezuela es un caso singular, ya que Estados Unidos no reconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, un izquierdista cuya última elección en 2024 fue denunciada como fraudulenta por la oposición.

o

Sheinbaum, quien también proviene de la izquierda, ha buscado una relación pragmática con Trump, quien ha expresado respeto por ella a pesar de sus duros comentarios en el pasado sobre los mexicanos.

Al igual que su predecesor y copartidario Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum ha cooperado en gran medida con Trump en su prioridad clave de frenar la migración hacia Estados Unidos.

México ha reforzado la vigilancia en sus zonas limítrofes en los últimos años, incluyendo su propia frontera sur, una puerta de entrada para migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

La administración de Trump ya ha impuesto una serie de nuevas sanciones con la esperanza de debilitar a los principales cárteles en México.

El republicano culpa a los narcotraficantes por el flujo de fentanilo, el poderoso opioide sintético detrás de una epidemia de sobredosis en Estados Unidos.

Temas relacionados:

Claudia Sheinbaum

Marco Rubio

Encuentro

México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Marco Rubio se reúne con Sheinbaum en medio de la ofensiva de EE. UU. contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Cualquiera que introduzca droga debería ser ejecutado o estar en prisión (...) Están matando a nuestros niños": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Más de Política

Ver más
JD Vance, Donald Trump y Marco Rubio (EFE)
J. D. Vance

¿JD Vance o Marco Rubio? Donald Trump dejó entrever quién sería su sucesor en las próximas elecciones presidenciales de EE. UU.

Juan Miguel Matheus, diputado legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

Elecciones Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia: cierran las urnas y comienza el conteo de votos para elegir presidente y renovar el poder legislativo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selecciones femeninas de fútbol de Colombia y Venezuela - AFP
Ranking FIFA

Así quedó el ranking de fútbol femenino de la FIFA: Venezuela subió dos escalones y Colombia mantiene su posición

Desapariciones forzadas

"Nadie está a salvo" en Venezuela: Denuncian la desaparición de un Policía Nacional bajo custodia del régimen

Lugar donde se produjo un tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Confirman dos niños muertos y 17 heridos tras el tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Foto de un avión de Conviasa (AFP)
Régimen venezolano

Reportan vuelo a Nicaragua de uno de los aviones que es usado por los líderes del régimen de Venezuela

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela, y partido de Venezuela ante Argentina en Maturín en 2024 - Fotos: EFE
La Vinotinto

Richard Páez respondió sin titubeos si La Vinotinto debería jugar con la suplencia ante Argentina por Eliminatorias para enfocarse en el partido ante Colombia

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

"Estamos buscando a los mejores para formar la Selección Venezolana": la FVF lanzó novedosa convocatoria a pocos días de los juegos de Eliminatorias

Beéle ha logrado posicionar su álbum BORONDO entre los más escuchados del mundo en Spotify | Foto AFP News
Beéle

Beéle destrona a Karol G en Spotify: este es el álbum colombiano más escuchado del momento

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano