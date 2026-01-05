NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Lunes, 05 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

María Corina Machado anuncia que Venezuela será el "principal aliado" de EE. UU. con emotivo video de venezolanos por el mundo que celebran la captura de Maduro

enero 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado - Foto EFE
La líder de la democracia en Venezuela ha mostrado su apoyo a las acciones de Donald Trump en contra del régimen madurista.

La ganadora del premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, anunció este lunes que "Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos", con una publicación en sus redes sociales en la que incluyó un emotivo video.

El clip subido por Machado reúne a miles de venezolanos alrededor del mundo que salieron a puntos principales de distintas ciudades para celebrar la captura de Nicolás Maduro anunciada el sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en un operativo militar durante la madrugada de ese mismo día.

o

"El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela", escribió Machado.

Además de anunciar la que espera sea la principal alianza de Venezuela, Machado mostró su gratitud con los Estados Unidos. "Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley", agregó.

Luego de la captura de Maduro, la líder de la democracia en Venezuela consideró en su post que la libertad de su país "está cerca". "Pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa", anticipó.

Tras la intervención militar estadounidense en territorio venezolano, Trump dijo a la prensa que su Gobierno iba a "administrar" Venezuela "hasta que llegue el tiempo de una transición" y respondió a los periodistas que, aunque Machado era una "buena mujer", no consideraba que estuviera lista para asumir el poder.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en línea con lo expuesto por el presidente Trump, aseveró que cree que Machado "es fantástica" y contó que la conoce desde hace años.

"Pero aquí estamos lidiando con una realidad. Nosotros queremos una transición a la democracia, sin embargo, la mayoría de la oposición está en el exilio y nosotros tenemos que pensar en las próximas 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses", expresó Rubio en entrevista con el programa Meet the Press, emitido por NBC News.

o

El régimen venezolano, cabe resaltar, puso parcialmente a cargo a Delcy Rodríguez, quien ha sido vicepresidente de Maduro y quien el lunes invitó a Trump a "trabajar conjuntamente" luego de haber sido advertida por el mandatario republicano acerca de que podría irle "peor" que a Maduro si no tomaba las decisiones "correctas".

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

María Corina Machado

Régimen venezolano

Democracia en Venezuela

Gobierno de Donald Trump

Estados Unidos y Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Pdvsa - EFE
Estados Unidos

Tanqueros con nafta para PDVSA se devuelven tras incautación por parte de Estados Unidos de cargamento de petróleo venezolano

Régimen de Maduro

Así pasó el chavismo el día del Premio Nobel a Machado: Maduro bailó al ritmo de "don't worry, be happy" y Cabello aseguró que el régimen la "sacó" de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Pdvsa - EFE
Estados Unidos

Tanqueros con nafta para PDVSA se devuelven tras incautación por parte de Estados Unidos de cargamento de petróleo venezolano

Régimen de Maduro

Así pasó el chavismo el día del Premio Nobel a Machado: Maduro bailó al ritmo de "don't worry, be happy" y Cabello aseguró que el régimen la "sacó" de Venezuela

B-2 Spirit - Foto AFP de referencia
Aviones de combate

Sobrevuelo de bombardero estadounidense B-2 a baja altitud en histórico estadio fue captado durante una transmisión deportiva

Baltazar Porras
cardenal Baltazar Porras

Tras un año complicado, este es el mensaje de Cardenal Porras a los venezolanos para Navidad

Entrenamiento Real Madrid - Foto AFP
Real Madrid

Alarma merengue: figura fundamental del Real Madrid se ausentó del entrenamiento previo al duelo contra el Manchester City por Champions League

Anitta | Foto: EFE
Anitta

“Ahora ella parece IA”: las redes sociales enloquecen con el nuevo cambio de imagen de la cantante Anitta

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre