María Corina Machado anuncia que Venezuela será el "principal aliado" de EE. UU. con emotivo video de venezolanos por el mundo que celebran la captura de Maduro

La ganadora del premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, anunció este lunes que "Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos", con una publicación en sus redes sociales en la que incluyó un emotivo video.

El clip subido por Machado reúne a miles de venezolanos alrededor del mundo que salieron a puntos principales de distintas ciudades para celebrar la captura de Nicolás Maduro anunciada el sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en un operativo militar durante la madrugada de ese mismo día.

"El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela", escribió Machado.

Además de anunciar la que espera sea la principal alianza de Venezuela, Machado mostró su gratitud con los Estados Unidos. "Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley", agregó.

Luego de la captura de Maduro, la líder de la democracia en Venezuela consideró en su post que la libertad de su país "está cerca". "Pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa", anticipó.

Tras la intervención militar estadounidense en territorio venezolano, Trump dijo a la prensa que su Gobierno iba a "administrar" Venezuela "hasta que llegue el tiempo de una transición" y respondió a los periodistas que, aunque Machado era una "buena mujer", no consideraba que estuviera lista para asumir el poder.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en línea con lo expuesto por el presidente Trump, aseveró que cree que Machado "es fantástica" y contó que la conoce desde hace años.

"Pero aquí estamos lidiando con una realidad. Nosotros queremos una transición a la democracia, sin embargo, la mayoría de la oposición está en el exilio y nosotros tenemos que pensar en las próximas 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses", expresó Rubio en entrevista con el programa Meet the Press, emitido por NBC News.

El régimen venezolano, cabe resaltar, puso parcialmente a cargo a Delcy Rodríguez, quien ha sido vicepresidente de Maduro y quien el lunes invitó a Trump a "trabajar conjuntamente" luego de haber sido advertida por el mandatario republicano acerca de que podría irle "peor" que a Maduro si no tomaba las decisiones "correctas".