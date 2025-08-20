Hinchas de Millonarios lanzan sus zapatos desde la tribuna como acto de protesta por el rendimiento del equipo

Los hinchas de Millonarios lanzaron sus zapatos desde la tribuna este miércoles en el partido contra Unión Magdalena como protesta por el actual rendimiento del equipo.

Y es que el cuadro embajador llegó a este enfrentamiento contra el equipo samario siendo último en la actual tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor y con un solo punto de quince posibles en lo que va del torneo.

VEA TAMBIÉN Millonarios se sigue hundiendo en la parte inferior de la tabla del campeonato Clausura 2025 o

Así las cosas, cuando transcurrían 51 minutos de partido, desde la tribuna norte del estadio Nemesio Camacho 'El Campín', la barra brava del equipo llamada 'Los Comandos Azules' optó por manifestar su inconformidad de una particular manera.

Los integrantes de ese sector de la afición aventaron su calzado hacia el terreno de juego en lo que, para muchos, incluido el comentarista argentino del partido Gonzalo de Feliche, fue un indicio de que los jugadores "se pusieran en los zapatos de la hinchada", según indicó en la transmisión de Win Sports.

Aparte de esa muestra de rechazo ante la actualidad deportiva del club bogotano, desde la tribuna sur del recinto futbolero algunos miembros de la otra barra brava del club, la Blue Rain, intentaron invadir el terreno de juego para impedir que se jugara el partido.

En ese momento, cabe precisar, el balón se encontraba fuera del campo y se estaba esperando una reanudación, pero el árbitro John Ospina optó por suspender momentáneamente el partido, que fue nuevamente reanudado unos 20 minutos después.

Al momento de ingresar hacia los camerinos los jugadores no solamente fueron insultados con varios cánticos de sus hinchas, sino que, desde la tribuna occidental, según se pudo apreciar en la transmisión, los seguidores azules lanzaron algunos objetos para agredirles.

Tras la mala racha del 'Ballet Azul' los hinchas han pedido la renuncia del actual entrenador del equipo David González, quien había manifestado no estar interesado en abandonar el club.

Millonarios fue eliminado en la temporada anterior por su clásico rival, Independiente Santa Fe, que consiguió luego el título y es el vigente campeón del fútbol colombiano.

Las malas noticias no parecían cesar para los embajadores cuando se conoció a comienzos de julio que el referente de la selección Colombia Falcao García, quien se había unido al equipo un año atrás, terminaría su paso por Millonarios y abandonaría el club.

'El Tigre' es actualmente jugador libre pese a las especulaciones sobre su regreso a Europa, tanto a Mónaco, donde ya brilló, como a Porto, equipo que fue el primero en recibirlo en el viejo continente.

VEA TAMBIÉN Once Caldas sacó la cara por Colombia: fue el único equipo que se clasificó a los cuartos de final en torneos sudamericanos o

Para la afición del cuadro capitalino podría haber sanciones luego de la protesta en la que aventaron objetos con los que pudieron lastimar a los jugadores, de acuerdo con el manejo en situaciones disciplinarias similares ejercido por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).