“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

En las últimas horas, un hecho de violencia ha sacudido al mundo del fútbol sudamericano luego de que se diera una batalla campal en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre los hinchas de Independiente y Universidad Católica de Chile.

El caos comenzó cuando los hinchas chilenos arrojaron palos, botellas e incluso butacas a las tribunas donde había hinchas argentinos y tras esto, los argentinos escalaron a la tribuna alta, los agredieron y despojaron de sus ropas a seguidores de la U.

Para hablar sobre este tema, Agustín Martínez, relator de fútbol y periodista deportivo, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El periodista deportivo afirmó que: “El partido se jugo hasta el segundo tiempo cuando iban 1-1, el segundo tiempo se terminó parando a los dos minutos cuando ya era todo un caos”.

“Es un golpe muy duro para el fútbol sudamericano, más con estas competencias que son muy importantes”, añadió.

Martínez comentó que: “Ojalá que esto deje de pasar porque ayer en el estadio no había policías adentro, afuera sí, pero adentro la Policía no intervino para que todo pare”.

Y reveló que a la salida “sí intervino la Policía, pero agrediendo a los hinchas. Una verdadera catástrofe lo que pasó en la noche en Avellaneda en la casa de Independiente”.

Al finalizar la entrevista, el relator afirmó que: “Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”.