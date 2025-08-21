NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Agustín Martínez, relator de fútbol, conversó sobre el violento enfrentamiento entre hinchas de independiente y Universidad Católica de Chile en la Copa Sudamericana

En las últimas horas, un hecho de violencia ha sacudido al mundo del fútbol sudamericano luego de que se diera una batalla campal en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre los hinchas de Independiente y Universidad Católica de Chile.

El caos comenzó cuando los hinchas chilenos arrojaron palos, botellas e incluso butacas a las tribunas donde había hinchas argentinos y tras esto, los argentinos escalaron a la tribuna alta, los agredieron y despojaron de sus ropas a seguidores de la U.

Para hablar sobre este tema, Agustín Martínez, relator de fútbol y periodista deportivo, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El periodista deportivo afirmó que: “El partido se jugo hasta el segundo tiempo cuando iban 1-1, el segundo tiempo se terminó parando a los dos minutos cuando ya era todo un caos”.

“Es un golpe muy duro para el fútbol sudamericano, más con estas competencias que son muy importantes”, añadió.

Martínez comentó que: “Ojalá que esto deje de pasar porque ayer en el estadio no había policías adentro, afuera sí, pero adentro la Policía no intervino para que todo pare”.

Y reveló que a la salida “sí intervino la Policía, pero agrediendo a los hinchas. Una verdadera catástrofe lo que pasó en la noche en Avellaneda en la casa de Independiente”.

Al finalizar la entrevista, el relator afirmó que: “Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”.

Temas relacionados:

Copa Sudamericana

Hinchas

Violencia

Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Neymar Jr. / Tomás Rincón - Foto: EFE
Tomás Rincón

La exquisita pegada de leyenda de La Vinotinto que terminó en un gol olímpico; lo felicitó hasta Neymar

La tenista ucraniana Elina Svitolina. (EFE)
Tenis

Ni se miraron: el tenso momento que se vivió tras finalizar el partido entre la mejor tenista ucraniana y su rival rusa en Canadá

Selección de Venezuela en el juego ante Perú por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

"Me desvivo día a día y me preparo para eso": referente de La Vinotinto se sincera sobre el sueño de clasificar a un Mundial por primera vez

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Lectura del fallo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

"Hemos puesto en práctica un legado que nos dejó el señor procesado: trabajar, trabajar y trabajar": jueza en lectura de sentencia contra Álvaro Uribe Vélez

Visa para Estados Unidos - Foto de referencia: Canva
Visado

País sudamericano anuncia inicio del proceso para la exención de visas de sus viajeros a Estados Unidos

Neymar Jr. / Tomás Rincón - Foto: EFE
Tomás Rincón

La exquisita pegada de leyenda de La Vinotinto que terminó en un gol olímpico; lo felicitó hasta Neymar

Gustavo Petro | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

"Miserable": el mensaje del presidente Petro que "enfureció" al abogado de Miguel Uribe Turbay tras nuevo parte médico

Una de las prácticas comunes de llevar a las víctimas al Helicoide - Foto AFP
Extorsión

Tras denuncias de extorsiones policiales, DGCIM lanza campaña invitando a no callar y estallan los comentarios

Dahud Hanid Ortiz
Homicidio

Surgen macabros detalles del estadounidense que Maduro entregó como "preso político" pese a cometer triple homicidio en España

Elecciones Bolivia - Foto EFE
Bolivia

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano