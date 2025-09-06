Más de 300 surcoreanos fueron arrestados en una redada migratoria hecha en Estados Unidos

Más de 300 surcoreanos se encontraban entre las 475 personas arrestadas en una redada migratoria en una fábrica de baterías de Hyundai y LG Energy Solution en el sureste de Estados Unidos, informó el sábado el gobierno de Corea del Sur.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dijo que el allanamiento de la planta ubicada en Ellabell, en el estado de Georgia, fue la mayor redada en un solo sitio en el marco de la cruzada antiinmigratoria del mandatario.

VEA TAMBIÉN Régimen de Maduro asegura que EE.UU. envió a un estadounidense en un vuelo de deportación de venezolanos o

Imágenes de la redada publicadas por las autoridades estadounidenses mostraron a trabajadores detenidos, esposados y con cadenas alrededor de los tobillos subiendo a un autobús de transporte de reclusos.

Desde Seúl, el ministro de Asuntos Exteriores Cho Hyun dijo el sábado en una reunión de emergencia que de los 475 detenidos "se cree que más de 300 son nuestros ciudadanos".

"Estamos profundamente preocupados y sentimos una gran responsabilidad por este asunto", declaró, y expresó su disposición a viajar a Washington para reunirse con las autoridades si fuera necesario.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Ecuador veta por 40 años el ingreso a cientos de presos colombianos deportados o

El primer viceministro de Relaciones Exteriores, Park Yoon-joo, planteó a su vez el tema en una conversación telefónica con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Allison Hooker, y expresó su pesar por la represión y la publicación de imágenes del arresto de los trabajadores coreanos.

"Las actividades económicas de las empresas coreanas que invierten en Estados Unidos y los derechos e intereses de los ciudadanos coreanos no deben verse infringidos injustamente durante las operaciones policiales estadounidenses", dijo Park según un comunicado de su ministerio.

Park "solicitó al Departamento de Estado trabajar activamente para asegurar una resolución justa y rápida de este asunto", agregó.