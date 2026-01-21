NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Luis Suárez

Luis Suárez (con un nudo en la garganta) le dedicó su premio a jugador del partido en la Champions League a su esposa

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Luis Suárez, delantero colombiano / FOTO: EFE
Luis Suárez, delantero colombiano / FOTO: EFE
El colombiano fue la figura de su equipo, el Sporting de Lisboa, marcando los dos goles del triunfo ante el vigente campeón, el PSG.

El París Saint Germain (PSG) perdió "in extremis" (2-1) este martes en Lisboa ante el Sporting de Lisboa, lo que complica las opciones del vigente campeón de acceder a octavos de final de la Champions League.

El verdugo de los franceses fue el delantero colombiano Luis Suárez, quien marcó el doblete que le dio la victoria al equipo portugués y lo afianzó dentro del grupo de los 8 que clasifican directamente a octavos de final, a falta de una fecha para ratificar su puesto.

o

Suárez abrió el marcador en el José Alvalade al batir por abajo a Lucas Chevalier, y llevó al delirio al recinto de la capital lisboeta al cazar de cabeza un rechace del arquero galo tras disparo de Francisco Trincao.

Los parisinos lograron la igualada por medio del georgiano Khvicha Kvaratskhelia (79'), recién entrado en juego desde el banquillo, antes de que el colombiano se erigiese en el hombre del partido para ofrecer la victoria a los lisboetas en el minuto 90.

Sus dos goles y su buena actuación con el equipo, le merecieron al samario la distinción como el jugador del partido por parte de la UEFA, lo que lo llenó de emoción y así lo dejó ver en sus declaraciones, dedicándole a su esposa el premio con la voz entrecortada.

“Es mucho tiempo trabajando por esto, estoy contento, es muy emotivo para mí y para mi familia, esto se lo debo todo a Dios y al trabajo en silencio que ha hecho mi esposa porque deseábamos uno de estos”, dijo el samario.

Las anotaciones de Suárez no solo tienen contenta a la afición del Sporting de Lisboa, también a los de la selección Colombia, quienes están esperanzados en que el samario llegue en óptimas condiciones al Mundial y sea la carta goleadora de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Temas relacionados:

Luis Suárez

Colombia

Champions League

Goleadores

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Deportes

Ver más
El tenista serbio Novak Djokovic en Roland Garros. (EFE)
Deportes

Este es el torneo que quiere jugar el tenista Novak Djokovic antes de su retiro: "La estrella que me guía"

Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | Foto: AFP
Deportes

Nuevos allanamientos a las sedes de la Asociación de Fútbol Argentina: ahora por investigación por evasión fiscal

Radiografía de la mandíbula del youtuber Jake Paul - Fotos: Instagram @jakepaul
Jake Paul

"Me pusieron placas de titanio, me extrajeron dientes y tengo que digerir solo líquido": Jake Paul tras su doble fractura de mandíbula

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El tenista serbio Novak Djokovic en Roland Garros. (EFE)
Deportes

Este es el torneo que quiere jugar el tenista Novak Djokovic antes de su retiro: "La estrella que me guía"

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Tras recibir Premio de la Paz de la FIFA, Trump recibirá otro galardón internacional por parte de Israel

Groenlandia - AFP
Groenlandia

Comando militar de EE. UU. y Canadá informó que aviones llegarán "pronto" a Groenlandia para "actividades planificadas desde hace tiempo"

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

Edmundo González sobre las excarcelaciones: Celebrar no implica normalizar lo inaceptable

Yeison Jiménez tras su fallecimiento
Colombia

"Voy a pensar que estás de gira": el desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | Foto: AFP
Deportes

Nuevos allanamientos a las sedes de la Asociación de Fútbol Argentina: ahora por investigación por evasión fiscal

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Ministerio de Defensa de Colombia hace llamado por "el respeto de la soberanía" en medio de las tensiones entre Petro y Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre