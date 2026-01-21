Luis Suárez (con un nudo en la garganta) le dedicó su premio a jugador del partido en la Champions League a su esposa

El París Saint Germain (PSG) perdió "in extremis" (2-1) este martes en Lisboa ante el Sporting de Lisboa, lo que complica las opciones del vigente campeón de acceder a octavos de final de la Champions League.

El verdugo de los franceses fue el delantero colombiano Luis Suárez, quien marcó el doblete que le dio la victoria al equipo portugués y lo afianzó dentro del grupo de los 8 que clasifican directamente a octavos de final, a falta de una fecha para ratificar su puesto.

Suárez abrió el marcador en el José Alvalade al batir por abajo a Lucas Chevalier, y llevó al delirio al recinto de la capital lisboeta al cazar de cabeza un rechace del arquero galo tras disparo de Francisco Trincao.

Los parisinos lograron la igualada por medio del georgiano Khvicha Kvaratskhelia (79'), recién entrado en juego desde el banquillo, antes de que el colombiano se erigiese en el hombre del partido para ofrecer la victoria a los lisboetas en el minuto 90.

Sus dos goles y su buena actuación con el equipo, le merecieron al samario la distinción como el jugador del partido por parte de la UEFA, lo que lo llenó de emoción y así lo dejó ver en sus declaraciones, dedicándole a su esposa el premio con la voz entrecortada.

“Es mucho tiempo trabajando por esto, estoy contento, es muy emotivo para mí y para mi familia, esto se lo debo todo a Dios y al trabajo en silencio que ha hecho mi esposa porque deseábamos uno de estos”, dijo el samario.

Las anotaciones de Suárez no solo tienen contenta a la afición del Sporting de Lisboa, también a los de la selección Colombia, quienes están esperanzados en que el samario llegue en óptimas condiciones al Mundial y sea la carta goleadora de los dirigidos por Néstor Lorenzo.